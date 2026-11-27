Dans un contexte marqué par les fractures géopolitiques, les rivalités stratégiques et l'affaiblissement du multilatéralisme, la question de la place de l'Afrique dans la recomposition de l'ordre mondial s'est invitée au cœur des débats du Forum international MEDays 2026, à Tanger. Réunis lors d'une session plénière consacrée au thème « Repenser la coopération dans un monde fragmenté », anciens chefs d'État et responsables africains ont plaidé pour une souveraineté renforcée, une intégration régionale effective et une coopération internationale plus équitable. Avec une conviction commune : l'Afrique doit désormais transformer ses potentialités en leviers de puissance et de développement.

Réformer la gouvernance mondiale et affirmer la souveraineté africaine

Pour l'ancien président sénégalais Macky Sall, la souveraineté repose autant sur la maîtrise du territoire et la capacité des États à protéger leurs populations que sur leur liberté de choisir leurs partenaires, sans se voir imposer des modèles de coopération.

L'ancien chef d'État a notamment pointé les limites d'une architecture internationale largement héritée de l'après-Seconde Guerre mondiale, dont les mécanismes de gouvernance ne correspondent plus aux réalités géopolitiques et démographiques du XXIe siècle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Revenant sur les démarches entreprises sous sa présidence de l'Union africaine en 2022 en faveur de l'intégration de l'organisation continentale au G20, devenue effective en 2023, Macky Sall a réitéré son plaidoyer pour une représentation plus équitable de l'Afrique au sein des instances internationales, notamment aux Nations unies.

Un enjeu d'autant plus stratégique que la population africaine devrait passer d'environ 1,5 milliard à 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050.

Mais la réforme de la gouvernance mondiale ne saurait, à elle seule, garantir l'autonomie du continent. Pour Moussa Faki Mahamat, ancien président de la Commission de l'Union africaine, la souveraineté doit également s'appuyer sur une indépendance économique et financière.

Soulignant le paradoxe entre l'abondance des ressources naturelles, le potentiel agricole, les richesses minières et la persistance des dépendances extérieures, il a appelé les dirigeants africains à assumer davantage leurs responsabilités et à « mettre de l'ordre dans leur propre maison ».

Transformer les ressources stratégiques en leviers de développement

La nécessité d'accélérer la transformation économique du continent a également occupé une place centrale dans les échanges.

L'ancien Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe, Patrice Emery Trovoada, a alerté sur l'urgence de valoriser les ressources africaines dans un environnement marqué par des mutations technologiques rapides. La valeur stratégique des minerais, a-t-il expliqué, peut évoluer sous l'effet de l'innovation et de l'apparition de matériaux de substitution.

L'Afrique ne peut donc fonder durablement ses perspectives de développement sur la seule exploitation de ses matières premières. Elle doit accélérer leur transformation, développer ses capacités productives et renforcer les chaînes de valeur régionales.

Pour les pays les plus vulnérables face à l'endettement, aux chocs climatiques et aux menaces sécuritaires, la mutualisation des moyens constitue également un impératif. Cette approche suppose de privilégier des projets structurants, des infrastructures communes et des partenariats régionaux capables de renforcer le pouvoir de négociation des États africains.

L'intégration africaine à l'épreuve de la volonté politique

Plus de six décennies après la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le décalage entre les ambitions continentales et leur concrétisation demeure un obstacle majeur.

Mahamat Saleh, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, a rappelé que les grandes victoires historiques du continent, notamment la décolonisation et la lutte contre l'apartheid, ont été rendues possibles grâce à la capacité des pays africains à défendre des positions communes.

Selon lui, les difficultés actuelles relèvent notamment d'un déficit de leadership politique et d'une insuffisante mise en œuvre des décisions collectives.

La souveraineté doit ainsi se traduire par des politiques publiques efficaces, une amélioration des conditions de vie des populations et une meilleure mobilisation du potentiel de la jeunesse africaine.

Les intervenants ont également souligné l'importance du partage d'expériences entre pays africains, évoquant notamment les avancées du Maroc en matière de développement des infrastructures et de coopération régionale.

Dépasser les fractures politiques pour préserver l'intégration régionale

Pour Mamadou Tangara, ancien ministre gambien des Affaires étrangères, l'affirmation de la souveraineté africaine passe aussi par une réappropriation de son histoire, de sa culture et de ses systèmes éducatifs.

Il a insisté sur la nécessité pour le continent de définir ses propres priorités et de ne plus laisser les acteurs extérieurs déterminer les termes de son développement.

Abordant les tensions qui traversent actuellement l'Afrique de l'Ouest, il a rappelé que les divergences politiques et institutionnelles ne sauraient effacer les réalités géographiques, historiques et humaines qui unissent les populations.

Les liens entre le Sénégal et la Gambie, ainsi que les initiatives de dialogue entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Alliance des États du Sahel (AES), illustrent, selon lui, la nécessité de préserver les mécanismes de coopération au-delà des différends politiques.

Soudan et Sahel : l'urgence d'une réponse africaine aux crises

Les débats ont également mis en lumière les limites de la coopération internationale face aux crises humanitaires et sécuritaires qui fragilisent le continent.

La guerre au Soudan, les déplacements massifs de populations et la persistance de la menace terroriste au Sahel ont notamment illustré les difficultés des mécanismes internationaux à apporter des réponses efficaces aux conflits africains.

Face aux blocages diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, les intervenants ont appelé à renforcer les initiatives africaines de médiation, à favoriser le dialogue, à mettre fin aux ingérences qui alimentent les conflits et à mobiliser davantage de ressources pour le financement des opérations de paix et de sécurité.

Au terme des échanges, un impératif s'est dégagé : dans un monde où les rapports de force se redéfinissent, l'Afrique doit construire sa capacité d'action collective, réduire ses dépendances et défendre ses intérêts stratégiques. L'enjeu n'est plus seulement d'obtenir une place plus importante dans l'ordre mondial, mais de disposer des moyens économiques, politiques et institutionnels nécessaires pour en influencer les orientations.