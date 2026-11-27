Les supporters du Club Africain ont lancé un élan de solidarité en faveur des victimes du grave accident de la route survenu dans la région d'Al-Warraq, au gouvernorat de Gizeh, près du Caire. L'association des supporters du club à Lyon, en France, a appelé les Tunisiens présents en Égypte à donner leur sang pour venir en aide aux blessés.

Cette initiative intervient alors que de nombreux supporters tunisiens se trouvent au Caire pour encourager leur équipe face au Zamalek, dans le cadre de la Ligue des champions de la CAF.

L'appel a rapidement suscité des réactions positives. Plusieurs supporters ont manifesté leur volonté de participer à cette opération. Des images publiées montrent les premiers fans tunisiens se présentant dans les centres de collecte de sang.

Le drame s'est produit mercredi soir sur la route périphérique, dans le secteur d'Al-Warraq. Une remorque transportant des produits pétroliers s'est renversée au-dessus du tunnel numéro 10, provoquant un incendie qui s'est propagé à plusieurs véhicules.

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Selon le ministère égyptien de la Santé, l'accident a fait 31 morts et 21 blessés. Au total, 27 véhicules ont été incendiés et 39 ambulances mobilisées pour transporter les victimes vers les établissements hospitaliers de la région.

Les autorités sanitaires ont toutefois précisé que les hôpitaux disposaient de stocks suffisants de sang et de matériel médical, appelant à coordonner les dons avec les structures concernées afin de répondre aux besoins réels.

Fergie Chambers: il sera probablement présent

Par ailleurs, la présence éventuelle de l'investisseur américain Fergie Chambers, principal soutien financier du Club Africain, au match contre le Zamalek suscite des interrogations parmi les supporters. Libéré la semaine dernière par la justice espagnole après plusieurs mois de détention, l'homme d'affaires avait été arrêté le 10 juillet à Ibiza, sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités américaines.

Poursuivi aux États-Unis pour des faits liés à des menaces contre la sécurité nationale et au soutien à des organisations considérées comme hostiles à Washington, Chambers reste concerné par une procédure d'extradition.

Sa remise en liberté est assortie de conditions, notamment l'obligation de se présenter chaque semaine devant la justice espagnole et l'interdiction de quitter le territoire. Une source proche du Club Africain estime ainsi que son déplacement au Caire pour assister à la rencontre de samedi est peu probable.

Le Club Africain affrontera le Zamalek samedi au stade international du Caire, pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Le club tunisien retrouve cette étape de la compétition après plusieurs années d'absence. Il a décroché sa qualification en éliminant successivement le Djoliba AC du Mali et le TP Mazembe de la République démocratique du Congo.

Les deux équipes évoluent dans le groupe B, aux côtés du MC Alger et des Young Africans de Tanzanie.