LA relance économique dans notre pays passe, inéluctablement, par la bonne santé des entreprises, ce qui explique la mise en oeuvre du programme "Tunisie Relance Economique" destiné à assurer un sérieux investissement en faveur des sociétés grâce à l'aide de la Banque européenne d'investissement (BEI) et au soutien de l'Union européenne, tout en bénéficiant du concours de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Toutefois et même si on se félicite des premiers résultats encourageants de ce processus, qui profite déjà à pas moins de 457 entreprises à travers vingt- trois gouvernorats, on déplore que seuls 35% de la ligne de crédit aient été accordés, laissant, tout de même, la porte ouverte à de nouvelles mobilisations au sein de ladite ligne de crédit dotée de 170 millions d'euros, soit plus de 560 millions de dinars.

Il s'agit donc de sérieuses opportunités à saisir par les entreprises tunisiennes désireuses d'améliorer le rendement de leurs équipements et de promouvoir leurs niveaux de production, sans oublier la possibilité de financer les besoins en fonds de roulement, d'où la nécessité pour lesdites entreprises de mieux connaître les dispositifs pour l'octroi des crédits, dont notamment les garanties bancaires et l'obligation de présenter des projets fiables.

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L'enjeu consiste à mettre en place des projets à financer devant faire fructifier les investissements prévus en les transformant en projets productifs créateurs d'emplois durables, tout en profitant au secteur des exportations et en améliorant la compétitivité, des indicateurs prouvant la réussite du programme.

Il est à souligner que cette ligne de financement vient répondre à l'impératif de soutenir le secteur privé, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises, dans le but évident de leur permettre de préserver et consolider leurs activités, surtout que l'appui aux PME représente un choix irréversible de la stratégie nationale de développement faisant partie du Plan quinquennal 2026-2030.

Il serait utile de mentionner que la Tunisie nouvelle a, certes, procédé à la diversification de ses partenariats économiques en misant sur de nouvelles coopérations à l'échelle régionale et internationale, sans pour autant oublier les anciens apports, dont notamment les supports en provenance de l'Union européenne (UE), ce qui explique la consolidation des financements proposés par la Banque européenne d'investissements (BEI) ainsi que par d'autres banques partenaires.

Rappelons, enfin, que les PME en Tunisie sont le moteur de l'économie nationale malgré le défi auquel elles font face, en l'occurrence les difficultés significatives en raison des contraintes financières qui exigent un assouplissement des relations avec les banques.