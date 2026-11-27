« Les prix de l'huile d'olive sur le marché national oscillent actuellement entre 9 et 12 dinars le litre », c'est ce qu'a indiqué d'emblée Fethi Ben Khalifa, conseiller économique de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) lors de son passage aujourd'hui, jeudi 26 novembre 2026 dans l'émission Sabah El Ward sur les ondes de la radio Jawhara FM.

Le responsable de l'UTAP a précisé que ces tarifs varient d'une région à l'autre en fonction du taux de rendement en huile des olives triturées. Il a souligné, dans ce même ordre d'idées que le rendement ainsi que la qualité de l'huile devraient connaître une nette amélioration au cours du mois de décembre prochain, grâce à la baisse saisonnière attendue des températures.

Abordant le volet du commerce extérieur, Fethi Ben Khalifa a affirmé que la dynamique des exportations de l'huile d'olive se poursuit de manière continue tout au long de l'année sans interruption. Il a mis en relief l'enregistrement d'un volume record à l'exportation ayant atteint 413,1 mille tonnes durant la campagne allant de novembre 2025 à la fin du mois d'octobre 2026. Ces exportations, précise-t-il, sont réparties entre 84,3 % d'huile d'olive commercialisée en vrac et 15,7 % d'huile conditionnée.

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Évoquant la valorisation du produit national à l'international, l'économiste a relevé que le cours de l'huile d'olive tunisienne s'établit autour de 3,4 euros sur le marché mondial. « Il s'agit d'un niveau certes compétitif mais inférieur à celui de l'huile d'olive marocaine. À cet égard je plaide pour l'intensification des efforts en matière de conditionnement afin d'accroître la valeur ajoutée et de rehausser le prix à l'exportation ».