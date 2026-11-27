L'enquête judiciaire autour de la violente agression dont a été victime l'acteur et comédien tunisien Arbi Mazni connaît des développements majeurs ce jeudi 26 novembre 2026. Ceci a lieu alors que l'état de santé de Mazni demeure hélas très critique.

En effet, les agents de la brigade de police judiciaire de Séjoumi ont procédé, à l'aube, à l'interpellation du suspect principal impliqué dans cette affaire, après l'émission d'un avis de recherche ordonné par le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis 2.

Pour rappel, l'acteur Arbi Mazni avait été hospitalisé en urgence après avoir été découvert inconscient sur la voie publique et transporté par un chauffeur de taxi.

Intervenant ce jeudi 26 novembre 2026 sur les ondes de la radio Jawhara FM, la journaliste Sana Mejri a précisé que le comédien a subi hier une intervention chirurgicale délicate à la suite d'une grave hémorragie interne au niveau de la tête, tout en soulignant qu'il ne porte aucune autre blessure sur le reste du corps. Bien qu'il ait quitté temporairement le service de réanimation afin de subir des examens médicaux complémentaires, son pronostic demeure très préoccupant.

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Face à cette situation, un large élan de solidarité s'est manifesté avec l'afflux de nombreux jeunes et voisins de l'artiste vers l'hôpital Charles-Nicolle pour effectuer des dons de sang.

Sur le plan des investigations, les éléments recueillis indiquent que les faits se sont déroulés à l'aube du mercredi 25 novembre dans le quartier de Cité Ezzouhour à Mellassine, où l'acteur s'était rendu à moto en compagnie d'un ami avant qu'une altercation n'éclate avec un groupe de jeunes gens.

Selon les déclarations concordantes du frère du suspect et les aveux préliminaires recueillis auprès du principal mis en cause ce jeudi matin, l'altercation aurait été déclenchée après le refus d'Arbi Mazni de prendre une photographie de type selfie avec l'agresseur. Ce dernier lui aurait alors asséné un violent coup de poing qui l'a fait chuter lourdement au sol, sa tête s'est heurtée à une brique ce qui a provoqué sa perte de connaissance.

Ceci dit, outre le placement en garde à vue du suspect principal et de son frère, le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis 2 a également ordonné le placement en garde à vue de l'accompagnateur d'Arbi Mazni, suspecté de non-assistance à une personne en danger.

Et ce, pour avoir quitté les lieux au moment des faits sans porter secours à l'artiste inconscient ni alerter les unités de la Protection civile. Par ailleurs, les enquêteurs ont procédé à l'interpellation du chauffeur de taxi pour audition, des éléments de l'enquête laissant apparaître que le frère de l'agresseur l'aurait contacté pour lui demander d'acheminer le comédien blessé vers l'établissement hospitalier.