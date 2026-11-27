Entre les prix proposés aux producteurs, la hausse des coûts de production et les difficultés de commercialisation, les oléiculteurs tunisiens se retrouvent face à un dilemme : récolter au risque de perdre de l'argent ou renoncer à la cueillette. Une situation qui révèle les fragilités de toute une filière et interroge l'efficacité des mécanismes publics de soutien.

La saison oléicole, traditionnellement synonyme d'espoir et de revenus pour des milliers de familles rurales, prend cette année des allures de désillusion pour certains producteurs. Dans plusieurs régions du pays, notamment à Kairouan et Sidi Bouzid, deux importants bassins de production oléicole, des agriculteurs envisagent de renoncer à la récolte, estimant que les prix proposés sur le marché ne permettent plus de couvrir les frais de cueillette, de transport et de transformation.

Opération déficitaire...

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Après des mois consacrés à l'entretien des arbres, à la taille, à l'irrigation et aux traitements phytosanitaires, certains agriculteurs se retrouvent devant une équation économique difficile. Le coût de la main-d'oeuvre, les dépenses liées au transport et les frais de trituration réduisent considérablement leurs marges, parfois jusqu'à transformer la récolte en opération déficitaire.

« Nous travaillons toute l'année dans l'espoir de vivre de notre récolte. Mais lorsque nous calculons les dépenses de cueillette et de transport, puis que nous les comparons au prix proposé, nous constatons que nous risquons de travailler à perte.

Certains préfèrent laisser les olives sur les arbres plutôt que de les récolter pour vendre à perte», témoigne Ali Ben Salah Jhinaoui, agriculteur de la région de Cherarda, relevant du gouvernorat de Kairouan. À Sidi Ali Ben Aoun, délégation relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, Mahmoud Jallali, un autre producteur, pointe du doigt le déséquilibre des rapports de force sur le marché : «Le petit agriculteur n'a ni les moyens de stocker sa production ni la capacité d'imposer son prix. Il a besoin de liquidités pour faire face à ses dépenses et à ses dettes.Il finit donc par accepter les conditions du marché. Nous avons besoin d'une véritable intervention de l'État pour organiser la commercialisation et soutenir les producteurs ».

À cette pression sur les prix s'ajoute, dans certaines exploitations, un faible rendement en huile, qui réduit davantage la rentabilité de la récolte. Une quantité importante d'olives ne garantit donc pas nécessairement un revenu satisfaisant.

L'impératif de mécanismes d'intervention rapides

Les autorités ont annoncé plusieurs mesures de soutien pour la campagne 2026-2027, notamment la mobilisation de financements destinés à l'achat de l'huile d'olive locale, des crédits à conditions avantageuses pour les petits producteurs et des dispositifs de stockage.

Parmi les mesures annoncées figurent notamment 150 millions de dinars mobilisés au profit de l'Office national de l'huile pour l'achat de la production nationale, 20 millions de dinars de crédits destinés aux petits agriculteurs et un programme de stockage pouvant atteindre 60.000 tonnes. Leur efficacité dépendra essentiellement de leur mise en oeuvre et de leur capacité à atteindre concrètement les agriculteurs.

Au-delà des annonces, la filière a besoin de mécanismes d'intervention rapides, d'une meilleure capacité de stockage, de crédits saisonniers accessibles et d'un renforcement des structures coopératives. La valorisation de l'huile conditionnée et le développement de nouveaux circuits commerciaux devraient également permettre de mieux répartir la valeur ajoutée au sein de la filière.

Car l'olivier n'est pas une simple culture saisonnière. Il constitue un pilier de l'économie rurale tunisienne, une source de revenus pour des milliers de familles et un produit stratégique pour les exportations nationales.

Voir les olives rester sur les arbres faute de rentabilité ne constitue donc pas seulement le symptôme des difficultés rencontrées par certains producteurs au cours de cette campagne. C'est aussi un signal d'alerte quant à la capacité de la filière à assurer une rémunération suffisante à ceux qui en constituent le premier maillon.

L'économie des régions oléicoles sous pression

La véritable question n'est plus seulement de savoir combien la Tunisie produira ou exportera cette année, mais quelle part de cette richesse reviendra finalement à ceux qui travaillent la terre et entretiennent les oliveraies. Au-delà des agriculteurs, c'est toute l'économie des régions oléicoles qui peut subir les conséquences des difficultés de commercialisation

. Habituellement, le mois de novembre marque une forte dynamique économique et sociale à Kairouan, Sidi Bouzid, Sfax ou Mahdia, portée par la récolte des olives. Emploi saisonnier, transport, activité des huileries, commerce et consommation locale profitent de cette période.

Mais lorsque les prix proposés aux producteurs ne couvrent pas les charges et découragent la récolte, cette dynamique risque de s'essouffler : les revenus diminuent, les emplois saisonniers peuvent se raréfier et l'activité économique locale en subir les répercussions.

Les difficultés de la filière oléicole dépassent ainsi le seul cadre de la production agricole et concernent l'ensemble des territoires qui vivent au rythme de cette activité. Les premières estimations de la campagne oléicole 2026-2027 font état d'une production nationale d'environ 300.000 tonnes d'huile d'olive, contre près de 500.000 tonnes lors de la campagne précédente, soit une baisse prévisionnelle estimée à 40 %.