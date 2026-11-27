Le déficit pluviométrique enregistré depuis le début de la saison hydrologique, en septembre, suscite l'inquiétude des agriculteurs tunisiens. En raison du retard des pluies observé au cours des deux derniers mois, la campagne céréalière a démarré tardivement dans plusieurs régions, notamment dans les zones traditionnellement consacrées aux grandes cultures du Nord-Ouest.

Le climat automnal et hivernal doux et sec qui prévaut actuellement est lié aux changements climatiques, dont les répercussions se font de plus en plus ressentir ces dernières années, selon Houcine Rhili, spécialiste en développement et en gestion des ressources.

Le phénomène climatique El Niño, qui persiste depuis plus d'un an, exerce actuellement une influence sur le climat mondial, ce qui a entraîné d'importantes perturbations météorologiques observées d'un bout à l'autre du globe. Ce phénomène serait à l'origine de la hausse actuelle des températures à la surface de la Terre, qui dépasseraient de 2,32 °C celles datant de la première révolution industrielle, il y a plus de deux siècles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le phénomène climatique a contribué également, selon l'expert, à la hausse des températures des mers et des océans à l'échelle mondiale, notamment en Méditerranée dont la température a enregistré, cet été, une augmentation de 8 °C par rapport à la moyenne saisonnière. « Cette hausse a transformé la Méditerranée en un véritable chaudron, une sorte de batterie à accumulation lente, prête à exploser », a souligné ce dernier.

Une carte pluviométrique marquée par une nouvelle répartition des pluies

Le phénomène El Niño serait également responsable du retard des précipitations, notamment en raison de la formation d'une zone de haute pression atmosphérique qui empêche actuellement les nuages pluvieux de se former et de se déplacer, a expliqué Houcine Rhili.

Contrairement à l'année dernière, où les mois d'octobre et de novembre avaient été particulièrement pluvieux, avec des précipitations dépassant dans certaines régions de 230 % les moyennes saisonnières, a relevé ce dernier, les pluies enregistrées durant la même période cette année sont très faibles.

« Les changements climatiques ont entraîné une modification de la carte pluviométrique. Les précipitations se concentraient auparavant dans le Nord-Ouest. Ces dernières années, cette répartition a évolué. L'année dernière, les précipitations n'ont représenté que 67 % des moyennes saisonnières. Il pleut désormais davantage dans le Sahel, le Centre et le Sud-Est", », explique l'expert.

Dans les régions traditionnellement consacrées aux grandes cultures céréalières, notamment dans les gouvernorats du Nord-Ouest, les conséquences du déficit pluviométrique sont déjà visibles. La campagne céréalière accuse ainsi un retard important. À la fin du mois de novembre, près de 20 % seulement des superficies agricoles avaient été emblavées, témoignant des difficultés rencontrées par les agriculteurs en raison du manque de précipitations.

Si les pluies tardent encore à s'installer, le démarrage de la campagne pourrait être davantage compromis, alors que les agriculteurs restent tributaires des conditions météorologiques pour assurer le bon déroulement des semis.