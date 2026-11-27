Le magazine américain TIME et la société d'analyse de données Statista ont dévoilé, le 18 novembre 2026, leur premier classement des meilleures compagnies aériennes au monde pour 2027. Dominé par Emirates, devant Qatar Airways et Air New Zealand, ce palmarès distingue 100 transporteurs internationaux sur la base de la satisfaction des passagers et de leurs performances opérationnelles.

La compagnie nationale Tunisair ne figure pas parmi les compagnies retenues. Une absence qui s'explique notamment par un critère d'éligibilité déterminant : un trafic annuel minimum de trois millions de passagers, alors que Tunisair en a transporté près de 2,49 millions en 2025.

Baptisé "World's Best Airlines 2027", ce classement est le fruit d'une collaboration entre TIME et Statista. Il ambitionne de proposer une évaluation internationale des compagnies aériennes en dépassant les seuls critères de confort à bord ou de réputation commerciale. L'étude prend également en considération la régularité des opérations et la capacité des transporteurs à assurer leurs vols dans les conditions annoncées.

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À la première place du classement figure Emirates, la compagnie émiratie, suivie de Qatar Airways et d'Air New Zealand. Singapore Airlines et Cathay Pacific complètent le Top 5. Le transporteur américain Delta Air Lines arrive en sixième position, devant South African Airways, seule autre compagnie africaine présente dans ce Top 10, China Southern Airlines, Air China et American Airlines.

La présence de South African Airways parmi les dix premières compagnies constitue notamment un résultat notable pour le continent africain, dans un classement largement dominé par les transporteurs asiatiques, du Moyen-Orient et américains.

Emirates en tête, voici les dix meilleures compagnies aériennes

Le Top 10 mondial établi par TIME et Statista pour 2027 se présente comme suit :

Emirates (Émirats arabes unis) Qatar Airways (Qatar) Air New Zealand (Nouvelle-Zélande) Singapore Airlines (Singapour) Cathay Pacific (Hong Kong) Delta Air Lines (États-Unis) South African Airways (Afrique du Sud) China Southern Airlines (Chine) Air China (Chine) American Airlines (États-Unis).

Ce palmarès distingue également plusieurs catégories spécifiques, notamment les compagnies les plus fiables, celles offrant les meilleures prestations pour les voyages d'affaires et celles se démarquant sur les vols long-courriers. Dans la catégorie de la fiabilité opérationnelle, Ryanair arrive en première position.

Comment le classement a-t-il été établi ?

Contrairement à certains palmarès reposant essentiellement sur les avis des voyageurs ou sur la qualité des prestations à bord, l'étude de TIME et Statista combine deux grandes catégories d'indicateurs : l'expérience des passagers et les performances opérationnelles des compagnies.

Le premier volet repose sur une enquête internationale menée entre le 27 juillet et le 4 septembre 2026. Les participants ont été invités à évaluer jusqu'à cinq compagnies avec lesquelles ils avaient voyagé au cours des trois dernières années. Plusieurs aspects de l'expérience client ont été pris en considération, notamment le confort des cabines, la qualité du service, les divertissements et la connectivité à bord, la restauration, le rapport qualité-prix ainsi que la satisfaction globale et la volonté de recommander la compagnie.

Le second volet s'appuie sur les données opérationnelles fournies par OAG, spécialiste international des données aéronautiques. L'analyse porte sur plus de 30 millions de vols effectués entre juillet 2025 et juin 2026. Elle prend notamment en compte la ponctualité, les taux d'annulation, les destinations desservies et les volumes de passagers.

Les deux volets permettent ainsi de croiser l'appréciation des voyageurs avec des données mesurables sur la régularité et la fiabilité des opérations. Le volume de passagers intervient également dans le calcul du score final, selon une pondération logarithmique destinée à éviter que la taille d'une compagnie détermine à elle seule son classement.

L'enquête a été menée auprès de voyageurs de 16 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Chine, le Japon et l'Afrique du Sud.

Pourquoi Tunisair ne figure-t-elle pas dans le classement ?

L'absence de Tunisair constitue l'un des éléments qui retiennent l'attention dans ce nouveau palmarès. Toutefois, elle doit être analysée à la lumière des conditions d'éligibilité définies par les deux partenaires.

Selon la méthodologie publiée par TIME et Statista, seules les compagnies transportant au moins trois millions de passagers par an pouvaient prétendre à une place dans l'évaluation. Ce seuil vise, selon les concepteurs de l'étude, à garantir un volume d'activité et un nombre de données suffisants pour établir des comparaisons statistiquement fiables.

Or, les indicateurs d'activité de Tunisair font état de 2 486 888 passagers transportés en 2025, contre 2 611 380 en 2024, soit une baisse de 5 %. Le trafic de la compagnie nationale s'est ainsi situé à environ 513 000 passagers en dessous du seuil fixé par TIME et Statista.

Ce critère constitue donc une explication majeure et objective de son absence du classement. D'autant que les organisateurs exigent également une couverture suffisante en matière de données opérationnelles et de réponses aux enquêtes auprès des passagers. Un contrôle complémentaire portant sur les incidents graves de sécurité est également prévu.

Il convient toutefois de préciser que TIME et Statista n'ont pas publié de liste détaillant les compagnies non retenues ni les motifs individuels de leur non-sélection.

Cette absence ne signifie pas non plus que la compagnie a été classée parmi les moins performantes au monde. Les organisateurs précisent expressément que la non-inclusion d'un transporteur ne constitue pas une appréciation négative de la qualité de ses prestations.

Tunisair face aux autres classements internationaux

Si Tunisair ne figure pas dans cette première édition du palmarès TIME-Statista, elle a néanmoins été évaluée dans d'autres classements internationaux, selon des critères différents.

C'est notamment le cas de l'AirHelp Score, qui examine les performances des compagnies à travers trois dimensions : la ponctualité, l'opinion des passagers et l'efficacité du traitement des réclamations.

Dans son édition 2025, qui a évalué 117 compagnies aériennes, Tunisair s'est classée 114e, avec un score global de 4,71 sur 10. La compagnie a obtenu 3,4 sur 10 pour la ponctualité, 3,4 pour le traitement des réclamations et 7,3 pour l'opinion des clients. Elle figurait ainsi parmi les quatre dernières compagnies du classement.

Ce résultat prolonge les difficultés déjà relevées dans l'édition 2024, au cours de laquelle Tunisair avait occupé la dernière place, avec une note de 3,63 sur 10.

À l'inverse, le classement Skytrax 2026, consacré notamment aux meilleures compagnies régionales, place Tunisair à la sixième position en Afrique, derrière Royal Air Maroc, RwandAir, Airlink, Nile Air et Air Côte d'Ivoire.

Ces différences illustrent l'importance de distinguer les méthodologies utilisées. Une compagnie peut occuper une position dans un classement régional fondé sur l'expérience des voyageurs et ne pas être éligible à un autre palmarès reposant sur un seuil minimal de trafic et des données opérationnelles spécifiques.