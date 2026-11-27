Luanda — L'Exécutif angolais propose de porter jusqu'à 20 ans de prison les peines applicables à certaines infractions commises contre des mineurs, dans le cadre d'une révision ponctuelle du Code pénal portant sur une trentaine d'articles et visant à renforcer la protection juridique des enfants et des adolescents.

Le projet de loi, examiné jeudi par le Conseil des ministres sous la présidence du Chef de l'État, João Lourenço, prévoit la modification d'environ 35 dispositions du Code pénal, avec pour objectif de consolider le dispositif de protection des mineurs et de rendre les sanctions applicables aux auteurs d'infractions davantage dissuasives.

Cette révision prévoit notamment un durcissement des peines sanctionnant les abus sexuels, les mauvais traitements, l'exploitation sexuelle et la traite des enfants.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la réunion, le secrétaire d'État à la Justice, Osvaldo Amaro, a expliqué que cette initiative répond aux préoccupations suscitées par la recrudescence des crimes commis contre des mineurs, en particulier les infractions à caractère sexuel. Elle s'inscrit également dans le processus d'adaptation du cadre juridique angolais aux onze Engagements en faveur de l'enfant.

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Selon le responsable, cette révision fait suite à un état des lieux réalisé par un groupe de travail pluridisciplinaire, mis en place sur instruction du président de la République et placé sous la coordination du ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République. Plusieurs institutions y ont pris part, notamment le Parquet général de la République, le ministère de la Justice ainsi que des organismes intervenant dans les domaines de la protection sociale, de la famille et de l'enfance.

Ce diagnostic a permis de recenser différentes catégories d'infractions portant atteinte à l'intégrité et aux droits des mineurs, notamment les mauvais traitements, les abus et agressions sexuels, la pornographie infantile, la traite de mineurs à des fins sexuelles et l'exploitation sexuelle. Autant de faits qui, selon Osvaldo Amaro, appellent une réponse pénale plus rigoureuse.

Des sanctions pénales renforcées

Parmi les principales modifications envisagées, le secrétaire d'État a cité le délit de délaissement de personne lorsqu'il est commis à l'encontre d'un mineur et entraîne son décès. La peine encourue devrait ainsi passer de 10 à 15 ans actuellement à une fourchette de 12 à 20 ans d'emprisonnement.

S'agissant du recours à la prostitution de mineurs, la peine devrait être portée de cinq ans à une durée comprise entre sept et quinze ans de prison, compte tenu des préjudices psychologiques et émotionnels subis par les victimes ainsi que des répercussions sur leur avenir.

La peine applicable à l'esclavage sexuel passerait, quant à elle, de cinq à dix ans à une fourchette de dix à dix-huit ans d'emprisonnement. De même, les mauvais traitements infligés à des mineurs, à des personnes incapables ou à des membres de la famille, actuellement passibles de deux à six ans de prison, seraient désormais sanctionnés de trois à dix ans d'emprisonnement.

Osvaldo Amaro a également indiqué que, pour d'autres infractions, l'Exécutif propose de relever sensiblement les seuils minimaux des peines, afin d'éviter que certains crimes puissent bénéficier de mécanismes de substitution de l'emprisonnement par une amende et de favoriser le recours effectif aux peines privatives de liberté.

La révision concerne également plusieurs autres infractions, parmi lesquelles l'homicide involontaire, l'incitation ou l'aide au suicide, la séquestration, l'enlèvement, la traite des personnes, les abus sexuels sur une personne hospitalisée ou internée, le harcèlement sexuel, la procréation artificielle non consentie, l'outrage sexuel, la traite de mineurs à des fins sexuelles, la pornographie infantile, l'abandon de secours et la dissimulation de l'état de filiation, entre autres.

Les infractions sexuelles contre les mineurs érigées en crimes publics

L'une des principales innovations du projet consiste à requalifier les infractions sexuelles commises contre des mineurs, actuellement considérées comme des infractions semi-publiques, en infractions publiques.

Cette évolution permettrait aux autorités compétentes d'engager des poursuites judiciaires indépendamment du dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation formelle par la victime.

Selon Osvaldo Amaro, cette mesure vise à surmonter les obstacles auxquels de nombreux enfants sont confrontés lorsqu'il s'agit de dénoncer leurs agresseurs. Elle permettra ainsi aux organes de police criminelle et au ministère public d'intervenir dès qu'ils auront connaissance de faits relevant de cette catégorie d'infractions.

Le responsable a précisé que la réforme ne se limite pas au renforcement du volet répressif. Elle prévoit également des mesures de prévention, de sensibilisation et de consolidation de l'action de l'État en matière de protection de l'enfance.

Le projet comporte, par ailleurs, des modifications ciblées du régime applicable à la fabrication, à l'utilisation et au port d'armes à feu prohibées ainsi qu'à leurs munitions. Il intègre également des dispositions destinées à renforcer la protection de l'environnement et à harmoniser la législation nationale avec les exigences internationales.

À l'issue de son examen par le Conseil des ministres, le texte sera transmis à l'Assemblée nationale pour débat et adoption, cette matière relevant de la compétence législative du Parlement.