Un pacte politique ne vaut pas par les instances qu'il crée ni par les engagements qu'il énumère. Il vaut par sa capacité à faire avancer l'action publique. Le Pacte de la majorité sera donc jugé à l'aune d'une question simple : permettra-t-il de transformer les orientations de la déclaration gouvernementale en décisions financées, assorties d'échéances et suivies jusqu'à leur réalisation ?

La question est d'autant plus concrète que la majorité rassemble des partis aux références et aux priorités différentes. Cette diversité peut nourrir le débat et élargir les choix. Mais elle ne devient une force que si les désaccords sont traités à temps et si les partenaires s'accordent sur les priorités. Sans dialogue régulier, les divergences risquent de ralentir les décisions, de brouiller les responsabilités et, au bout du compte, de retarder les réponses attendues par les citoyens.

La coordination doit accélérer la décision

Les rencontres entre les dirigeants des partis de la majorité et la cheffe du gouvernement peuvent rapprocher les choix politiques des décisions gouvernementales. Elles peuvent aussi aider à arbitrer les priorités et à prévenir les blocages avant qu'ils ne pèsent sur l'action des ministères ou sur l'examen des textes au Parlement.

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Cette coordination est particulièrement nécessaire dans les domaines où les politiques publiques sont étroitement liées. Le pouvoir d'achat, l'emploi, l'éducation, la santé, la protection sociale et le développement territorial ne se traitent pas en silos. Ils exigent des décisions cohérentes entre les secteurs gouvernementaux, des moyens budgétaires adaptés et un suivi continu.

Le Pacte peut donc donner à la majorité un cadre pour confronter ses choix, préciser les mesures prioritaires et préparer les arbitrages. Mais la concertation n'est pas une fin en soi. Elle ne remplace ni le travail des ministères ni la responsabilité du gouvernement dans l'exécution. Pour produire des résultats, elle doit déboucher sur des décisions claires, des responsabilités identifiées, des ressources mobilisées et des délais respectés.

Au Parlement, soutenir l'action sans renoncer au contrôle

Les engagements gouvernementaux dépendent aussi des lois et des crédits examinés par les deux Chambres. La coordination des groupes de la majorité peut faciliter la préparation des textes, rendre les amendements plus cohérents avec les priorités annoncées et faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain.

Elle peut ainsi réduire l'écart entre les décisions prises au gouvernement et les positions défendues par ses soutiens au Parlement. Elle peut également aider la majorité à corriger certaines mesures lorsque leur mise en oeuvre révèle des obstacles.

Cette coordination a toutefois une limite démocratique qu'il faut préserver : le Parlement ne peut être réduit à une chambre d'enregistrement. Le soutien à l'action gouvernementale n'efface ni le débat ni le contrôle. Les groupes de la majorité ont aussi un rôle à jouer pour interroger l'avancement des engagements et demander des explications sur les retards. Une majorité solide n'est pas celle qui évite les questions, mais celle qui sait y répondre.

Des engagements mesurables, des comptes à rendre

Le Pacte prévoit des mécanismes de concertation et d'évaluation. Leur utilité dépendra de ce qu'ils produiront concrètement. Le nombre de réunions ne dira rien de leur efficacité si les décisions prises ne sont pas suivies, si les retards ne sont pas expliqués et si personne ne sait qui doit agir ni dans quel délai.

Chaque engagement majeur devrait pouvoir être traduit en mesures précises : l'action à mener, l'administration ou le responsable chargé de la conduire, les moyens nécessaires, l'échéance et les critères permettant d'en mesurer l'avancement. Ce suivi donnerait à la concertation une fonction essentielle : repérer les blocages, corriger les retards et rendre compte des résultats.

Les citoyens, eux, ne jugeront pas le Pacte à la qualité de ses mécanismes internes. Ils le jugeront à l'amélioration des services publics, aux possibilités d'emploi, à l'évolution de leurs revenus et à la réduction des inégalités entre les territoires. C'est sur ce terrain que les engagements politiques prennent leur sens.

Le véritable test : tenir les engagements

Le Pacte de la majorité peut aider ses composantes à organiser leurs divergences, à rapprocher leurs positions et à relier le travail gouvernemental au travail parlementaire. Il peut aussi contribuer à gagner un temps précieux dans la mise en oeuvre de la déclaration gouvernementale.

Mais aucun texte ne réalise, à lui seul, les objectifs qu'il annonce. Le Pacte n'aura de portée que si la concertation conduit à des décisions cohérentes, si ces décisions deviennent des programmes financés et assortis d'échéances, et si ces programmes produisent des résultats visibles.

L'épreuve de la majorité commence donc après la signature. Elle se jouera dans sa capacité à agir ensemble, à tenir ses engagements et à expliquer publiquement ce qui a été réalisé -- comme ce qui reste à faire. C'est ainsi que la coordination politique pourra devenir un instrument de gouvernement et que le Pacte pourra relier, concrètement, la parole donnée aux résultats attendus.