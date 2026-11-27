En novembre 2025, à Abou Dhabi, le Tchad lançait son Plan national de développement Tchad Connexion 2030 en présence de ses principaux partenaires financiers. En un an, ce plan a gagné en inertie : d’un événement diplomatique, il est devenu un cadre opérationnel, autour duquel bailleurs multilatéraux, investisseurs privés et partenaires bilatéraux se sont progressivement ancrés.

Un cap lisible

Structuré autour d’un objectif global de 30 milliards de dollars de financement, le PND en avait mobilisé 20,5 milliards en engagements dès son premier tour de table à Abou Dhabi, avec 40 protocoles privés signés, représentant 4,1 milliards de dollars. L’enjeu n’était alors plus seulement de mobiliser des financements : c’était de donner aux partenaires une architecture lisible pour le suivi de leurs engagements.

Le programme de 625 millions de dollars signé avec le FMI en 2025, dont la première revue s’est révélée concluante en décembre de la même année (tous les critères quantitatifs respectés, budget jugé conforme), a joué ce rôle de validation externe. En septembre 2026, Standard & Poor’s a confirmé la note souveraine à B- avec perspective stable, portée par une croissance estimée à 5 % pour l’année.

Une présence internationale construite empiriquement

Depuis le lancement du PND, le Tchad a petit à petit structuré une présence internationale régulière, avec un objectif précis : transformer les engagements d’Abou Dhabi en financements réels, secteur par secteur, rendez-vous après rendez-vous.

En avril 2026, la participation d’une délégation tchadienne aux Spring Meetings à Washington permettait de faire le point avec le FMI et la Banque mondiale sur l’avancement du programme. En juillet, le Tchad accueillait à N’Djamena le premier Forum africain de l’eau dans le cadre de l’initiative Water Forward portée par la Banque mondiale : huit chefs d’État africains ont fait le déplacement, consacrant la capitale tchadienne comme lieu d’échange et de cohésion autour des enjeux hydriques du continent. En septembre, le Forum d’affaires Tchad-France, organisé avec le MEDEF International à Paris, réunissait plus de 250 entreprises des deux pays, avec à la clé plusieurs protocoles d’accord dans la logistique, l’élevage industriel, la santé et la formation.

En octobre, la délégation tchadienne participait aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, où une réunion avec le président de la BAD Sidi Ould Tah a abouti à un accord de principe pour le co-financement de l’axe routier Tchad-Libye-Égypte, corridor stratégique pour le désenclavement nordique du pays.

Des projets concrets qui voient le jour

C’est en tout cas l’ambition qu’affichent les autorités tchadiennes : faire de chaque présence internationale un levier de financement, et non un simple exercice de représentation. Quelques exemples illustrent cette dynamique, sans en épuiser le tableau. La Banque mondiale a engagé 170 millions de dollars pour désenclaver la région du Lac et 100 millions supplémentaires pour le projet d’accès à l’eau potable Almé Djah, avec SUEZ comme partenaire technique.

Afreximbank a mobilisé 110 millions d’euros fléchés vers des projets d’infrastructures inscrits au budget 2026. Le 4 septembre, dix-sept entreprises formalisaient à N’Djamena des accords d’investissement pour 446 milliards de FCFA et 7 500 emplois projetés. En octobre, le projet solaire de Qair à Gassi et Lamadji bouclait son financement : premier closing d’une ferme solaire privée dans le pays. Ces réalisations signalent que la mécanique est enclenchée.

Des partenaires internationaux qui consolident leur engagement

Deux partenariats illustrent la profondeur de cette nouvelle dynamique. Les Émirats arabes unis, qui avaient accueilli le lancement du PND et co-porté la mobilisation des bailleurs à Abou Dhabi, restent un ancrage stratégique de la diplomatie économique tchadienne.

La France, de son côté, a engagé un processus de reconstruction de la relation bilatérale après la rupture de l’accord de défense fin 2024. Le Forum Tchad-France de septembre et la réunion Déby-Macron du 13 octobre, qui a débouché sur une déclaration d’intention bilatérale en matière de défense et de coopération, illustrent l’étendue de ce rapprochement. Dans les deux cas, des partenaires qui s’engagent concrètement pour le développement économique et social du Tchad.