Le consul général du Sénégal à Dakhla (Maroc), Babou Sène, a regretté la faible implication du secteur privé sénégalais dans les investissements dans le sud du Maroc, malgré les opportunités existant dans la pêche, l'agriculture et l'hôtellerie.

"Le secteur privé sénégalais ne connaît pas suffisamment le sud du Maroc et les opportunités offertes dans la région", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

Selon lui, les hommes d'affaires sénégalais qui se rendent à Dakhla viennent surtout acheter du poisson, des oignons ou des agrumes destinés à l'exportation vers le Sénégal, sans investir localement.

Le diplomate a toutefois relevé l'existence de perspectives dans la construction hôtelière, l'agriculture et la création de conserveries de poisson, appelant les opérateurs sénégalais à saisir ces opportunités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, il a indiqué que le consulat général du Sénégal à Dakhla accompagne les entrepreneurs sénégalais dans la création et la formalisation de leurs entreprises.

Selon lui, une dizaine de jeunes Sénégalais ont déjà créé des sociétés de droit marocain dans la région, ajoutant que le consulat travaille notamment avec un expert-comptable agréé pour faciliter les démarches administratives.

"Nous avons mis en place un partenariat tripartite pour aider les jeunes qui souhaitent créer une entreprise", a expliqué le diplomate, précisant que les personnes intéressées peuvent remettre leurs documents à l'expert-comptable, qui se charge ensuite des formalités de création.

Le consul général a également indiqué que le consulat encourage les Sénégalais exerçant dans le commerce du poisson à se formaliser, afin d'éviter les pertes liées aux transactions informelles.

Babou Sène a rappelé que la convention d'établissement entre Dakar et Rabat facilite la création d'entreprises par les ressortissants sénégalais au Maroc.