Kedougou — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a procédé jeudi à la pose de la première pierre du projet d'exploitation des gisements de fer koudékouro et de Goto Farangalia, ainsi que la Falémé , a constaté l'APS

"Le potentiel du fer est norme. Il y a aussi des perspectives de désenclavement de la région. La valorisation des ressources minières de Kédougou ne se limite pas à l'or. Le projet de la MIFERSO porte notamment sur les gisements de fer de Koudékouro et de Goto Farangalia", a déclaré le chef de l'Etat.

Le président de la République a fait état d'un investissement envisagé de 933 millions de dollars et d'environ 1 200 emplois directs et indirects qui seront générés par ce projet d'exploitations de gisements de fer.

"Au-delà de l'exploitation du minerai, ce projet présente des perspectives en matière d'infrastructures ferroviaires et énergétiques, de désenclavement du Sud-Est et de développement des communautés locales du département de Saraya", a t-il assuré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La valorisation de ce potentiel sidérurgique pourrait ainsi contribuer à diversifier la base productive de la région et à créer de nouvelles opportunités économiques, a fait valoir Bassirou Diomaye Faye.

"Je donne des instructions très fermes que le contenu local revienne à la jeunesse et aux femmes du département de Saraya et de toute la région", a-t-il lancé.