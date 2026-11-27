Ngaye Mékhé — Le projet de Nouvelle tannerie industrielle du Sénégal (NOTIS), dont l'investissement prévisionnel est estimé à sept milliards de francs CFA, pourrait générer plus de 10 000 emplois et contribuer à la valorisation de la filière peaux et cuirs, a indiqué Maguette Wade, le maire de Ngaye Mékhé (nord-ouest).

"Nous pouvons créer plus de 10 000 emplois et énormément de richesses avec le secteur des peaux et cuirs", a déclaré l'édile dans un entretien accordé à l'APS, soulignant ainsi le potentiel économique de cette filière pour la commune et, au-delà, pour l'économie nationale.

Selon lui, le projet repose sur la mise en place d'une chaîne intégrée de transformation des peaux, allant de la collecte à la production de cuirs finis, destinés notamment aux artisans de Ngaye Mékhé, réputés pour leur savoir-faire dans la cordonnerie.

Maguette Wade a précisé que les activités se situent encore au stade de la collecte des peaux, en attendant le traitement industriel du cuir.

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La future infrastructure devrait notamment intégrer des procédés de tannage végétal et minéral, avec l'utilisation de matières premières locales, notamment des ressources végétales comme le "neb-neb", en complément du chrome 3.

Le dispositif envisagé comprend également des équipements de traitement, des foulons, des séchoirs, des machines de mise en tension et de finition, ainsi qu'un laboratoire chargé de contrôler la qualité, la résistance et les caractéristiques sanitaires des cuirs produits.

"Nous voulons avoir une tannerie à double chaîne, végétale et minérale", a expliqué le maire, estimant que cette option permettrait, d'une part, de répondre aux préoccupations de certains partenaires financiers concernant l'utilisation du chrome et, d'autre part, de favoriser la fabrication de produits répondant aux exigences du label "Made in Sénégal".

Le tannage végétal devrait notamment permettre de valoriser les peaux de boeuf pour la fabrication de composants de chaussures, dont les talons, en s'appuyant sur des techniques inspirées du savoir-faire artisanal local.

Le maire a également indiqué que la capacité de production initiale serait calibrée sur les besoins des quelque 500 ateliers de Ngaye Mékhé recensés dans le cadre des études préparatoires. L'objectif est de fournir, dans un premier temps, dix paires de chaussures par atelier, avant d'envisager une augmentation progressive de la production pour approvisionner d'autres centres artisanaux.

Cette montée en puissance graduelle vise, selon lui, à maîtriser les coûts de production et à limiter les risques commerciaux liés au lancement de l'activité.

Pour assurer le financement et l'ancrage local du projet, Maguette Wade préconise la mise en place d'un actionnariat populaire associant les artisans, la commune et leurs organisations professionnelles. Des partenaires stratégiques étrangers devraient également prendre part au capital, a-t-il dit.

Il a fait état de conventions conclues avec des partenaires italiens spécialisés dans la fabrication d'équipements de tannerie, ainsi que de perspectives de coopération avec les villes italiennes de Santa Croce et de Fucecchio, deux centres importants de l'industrie du cuir.

Le maire estime toutefois que la concrétisation du projet reste tributaire de certaines procédures administratives et d'un accompagnement institutionnel de l'État.

"Ce que nous demandons à l'État, c'est simplement d'inscrire la nouvelle tannerie industrielle de Ngaye Mékhé parmi les priorités stratégiques de développement et de lui accorder le statut d'investissement stratégique", a-t-il plaidé.

Il a assuré que les installations pourraient être réalisées en 15 mois, une fois les conditions administratives et financières réunies.

Maguette Wade a par ailleurs souligné que la fabrication d'une chaussure véritablement estampillée "Made in Sénégal" suppose une part importante de valeur ajoutée locale, estimée entre 55 et 58 % des composants.

À ses yeux, l'intégration de la production du cuir, des talons et d'autres éléments fabriqués à Ngaye Mékhé permettrait de réduire la dépendance aux intrants importés et de renforcer la compétitivité des produits sénégalais sur les marchés internationaux.