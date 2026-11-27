Dakar — Le Sénégal a terminé deuxième du groupe F et s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans, après son match nul (1-1) contre le Tadjikistan, jeudi, à Doha, au Qatar.

Les Lionceaux terminent deuxièmes avec cinq points, 11 buts marqués et deux encaissés, derrière la Croatie, première avec sept points (+11). Le Tadjikistan occupe la troisième place avec quatre points, tandis que Cuba ferme le classement avec zéro point.

Face aux Tadjiks, les joueurs de Lamine Sané ont ouvert le score à la 37e minute grâce à Sidy Ndiaye, qui a inscrit son deuxième but dans la compétition.

Mehrubon Odilzoda a égalisé pour le Tadjikistan à la 60e minute sur penalty. Dix minutes après cette égalisation, le Sénégal a été réduit à dix après l'expulsion d'Ibrahima Konté.

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Les Lionceaux ont toutefois réussi à conserver leur deuxième place et à se qualifier pour le tour suivant.

Dans l'autre match du groupe, la Croatie a largement dominé Cuba (7-0). Le Sénégal, la Croatie et le Tadjikistan sont ainsi qualifiés pour les seizièmes de finale.

Dans les autres rencontres de la journée concernant les équipes africaines, le Mali, déjà qualifié, a battu le Vietnam (2-0). Les Aiglonnets terminent la phase de groupes (groupe G) sur un carton plein. Ils ont inscrit sept buts et n'en ont concédé qu'un seul. La Belgique termine deuxième de ce groupe.

Le Maroc a perdu son dernier match de poule face à l'Espagne (0-2). Les Lionceaux de l'Atlas terminent toutefois deuxièmes du groupe H, derrière les Espagnols, qui totalisent neuf points.

La Côte d'Ivoire a battu la Jamaïque (3-1) et terminé deuxième du groupe E, derrière l'Italie, leader avec neuf points.

La phase de groupes prend fin ce vendredi avec plusieurs rencontres au programme.

Résultats des matchs du jeudi :

Tadjikistan 1-1 Sénégal

Croatie 7-0 Cuba

Maroc 0-2 Espagne

Chine 8-0 Fidji

Ouzbékistan 1-3 Italie

Jamaïque 1-3 Côte d'Ivoire

Vietnam 0-2 Mali

Nouvelle-Zélande 0-6 Belgique

Programme des matchs de vendredi :