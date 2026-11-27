La SENELEC, la société nationale d'électricité du Sénégal, annonce un retour à la normale dans les meilleurs délais, après des perturbations notées dans la fourniture du courant ces derniers jours dans des localités du pays, a-t-on appris de source officielle.

Dans un communiqué rendu public jeudi, elle justifie ces coupures d'électricité par "un incident technique survenu à la centrale de Sendou [dans le département de Rufisque], conjugué à des contraintes logistiques ponctuelles".

La SENELEC assure que ses équipes sont pleinement mobilisées pour remettre en service progressivement les moyens de production concernés et présente dans le même temps ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés.