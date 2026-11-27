Dakhla — L'ouverture du consulat général du Sénégal à Dakhla (Maroc), il y a cinq ans, a contribué à renforcer les liens humains, culturels et institutionnels entre le Sénégal et le royaume du Maroc, a estimé le consul général du Sénégal à Dakhla.

Dans un entretien accordé à l'APS, BabouSène a souligné que cette implantation consulaire s'inscrivait dans une coopération bilatérale ancienne, le Maroc figurant parmi les partenaires stratégiques du Sénégal.

"Nous avons une excellente coopération avec le Maroc et des relations humaines qui remontent à plusieurs siècles", a-t-il déclaré, rappelant que l'ouverture du consulat, le 5 avril 2021, a permis d'élargir la coopération et de renforcer la diplomatie économique, notamment sur l'axe Dakhla-Dakar.

Selon le diplomate, la présence du consulat général du Sénégal à Dakhla a encouragé l'installation de ressortissants sénégalais dans cette région du sud du Maroc, où ils trouvent des opportunités dans la pêche et l'agriculture.

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Le consul général du Sénégal à Dakhla a également expliqué que Dakhla, l'une des régions les plus dynamiques du royaume, offre des perspectives importantes aux jeunes Sénégalais.

La région marocaine produit, selon lui, près de 600 000 tonnes de poisson par an et compte une centaine d'entreprises de pêche.

L'agriculture constitue également un secteur porteur, avec une dizaine de fermes qui emploient des centaines de Sénégalais, a-t-il fait savoir.

"Beaucoup de jeunes n'hésitent plus à venir s'installer ici, parfois avec leur femme et leurs enfants", a-t-il affirmé.

Environ 5 000 Sénégalais résident dans la circonscription consulaire de Dakhla, dont 2 642 disposant de la carte consulaire et environ 500 en situation régulière, car titulaires de la carte de séjour appelée carte d'immatriculation au Maroc.