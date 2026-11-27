Dakar — La ministre chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a appelé jeudi à faire de l'héritage du Premier Congrès international des écrivains et artistes noirs, tenu en 1956 à Paris, un levier de souveraineté culturelle et de transmission aux jeunes générations.

Elle présidait, au Musée des Civilisations noires, à Dakar, la cérémonie officielle d'ouverture d'un colloque international commémorant le 70e anniversaire de cette rencontre historique.

Selon Mame Coumba Diop, "cette commémoration ne devait pas se limiter à un exercice de mémoire, mais constituer une occasion d'actualiser les idéaux portés par les intellectuels et artistes noirs, face aux défis contemporains".

"Pour le gouvernement du Sénégal, cette commémoration ne saurait être réduite à une simple cérémonie de souvenirs", a-t-elle déclaré, rappelant que la culture occupe une place centrale dans le projet de société, de souveraineté et de rayonnement national, inscrit dans l'agenda de transformation Sénégal 2050.

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Mame Coumba Diop a annoncé que son département veillera à la "préservation" et à la "valorisation" des réflexions et des contributions issues du colloque, notamment à travers des publications et la production de supports pédagogiques destinés aux jeunes générations.

"Un héritage qui n'est pas transmis est un héritage perdu, et une mémoire qui n'est pas fécondée par les jeunes générations est une mémoire condamnée à l'étiolement", a-t-elle souligné.

Revenant sur le congrès de septembre 1956, organisé à la Sorbonne à l'initiative d'Alioune Diop, fondateur de la revue et des éditions Présence Africaine, la ministre a rappelé que cette rencontre avait réuni des intellectuels, écrivains et artistes d'Afrique, des Antilles, des Amériques et de Madagascar autour de la nécessité pour les peuples noirs de prendre en charge leur propre récit historique.

Elle a notamment évoqué les figures de Jean Price-Mars, qui présidait les travaux, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Richard Wright, Cheikh Anta Diop et Jacques-Stéphen Alexis, qui ont contribué à nourrir les débats sur la crise de la culture, la domination coloniale et les conditions d'une renaissance des peuples noirs.

Elle a posé, a ajouté la ministre, les fondements d'une conviction fondamentale : la capacité des peuples noirs à produire leurs propres savoirs et à participer pleinement à la définition de l'universel.

"Les peuples noirs sont capables de produire leurs propres savoirs et de contribuer pleinement à la définition de l'univers", a-t-elle affirmé, rappelant que l"'universel demeure un horizon auquel chaque peuple et chaque imaginaire apporte une contribution singulière".

La ministre a également insisté sur le rôle historique du Sénégal dans le prolongement de cette dynamique intellectuelle et culturelle, avec l'organisation, en 1966 à Dakar, du premier Festival mondial des arts nègres (FESMAN), à l'initiative du président Léopold Sédar Senghor, avec le concours de l'UNESCO et de la Société africaine de culture.

Elle a établi un parallèle entre trois grandes étapes de cette histoire : 1956, année de l'affirmation d'une parole intellectuelle noire ; 1966, marquée par la visibilité internationale des créations artistiques africaines ; et 2026, qui doit, selon elle, être consacrée à l"'actualisation et à la transmission de cet héritage".

"Trois moments, trois stations d'un même pèlerinage vers la dignité et la souveraineté", a-t-elle relevé, considérant que la période actuelle impose une responsabilité collective de préserver et de transmettre les acquis de ces rendez-vous historiques.

Mame Coumba Diop a, par ailleurs, souligné la portée symbolique du Musée des Civilisations noires, qui accueille le colloque et dont la vocation s'inscrit dans la continuité du projet culturel porté par le FESMAN de 1966.

Elle a présenté cette institution comme un espace de "recherche, de conservation et de valorisation des créations africaines".

Abordant le thème du colloque, "Créations, corps, images et cosmologies", elle a invité les participants à considérer les héritages culturels comme des "ressources pour penser le présent et construire l'avenir".

Durant trois jours, les échanges doivent notamment permettre de revisiter les grandes figures de la pensée et de la création noires, parmi lesquelles Senghor, Césaire, James Baldwin et Toni Morrison, tout en explorant les différentes expressions des imaginaires africains et diasporiques.

La ministre a également salué la complémentarité entre la rencontre organisée à Paris les 21 et 22 novembre autour du thème "Présence du monde noir, héritage et devenir" et celle de Dakar, estimant que ces deux séquences participent d'une même dynamique de dialogue entre les générations.

Elle a enfin exprimé la reconnaissance du gouvernement aux organisateurs, notamment la section sénégalaise de la Communauté africaine de culture, Présence Africaine, les partenaires universitaires et scientifiques, ainsi que le Musée des Civilisations noires.

Une mention particulière a été adressée au professeur Maguèye Kassé, auquel le colloque rend un hommage particulier, ainsi qu'aux personnalités et acteurs qui, depuis 1956, ont contribué à "maintenir vivante la mémoire de cette rencontre fondatrice".

"Comment les peuples noirs peuvent-ils, par leur création, leur savoir et leur imaginaire, prendre toute leur part à la construction du monde et à son devenir ?", s'est interrogée Mame Coumba Diop, estimant que les travaux du colloque devraient apporter des réponses à cette question toujours d'actualité.