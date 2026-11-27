Kédougou — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a annoncé jeudi, l'ouverture de 35 couloirs d'orpaillage entre 2026 et 2030 dans la région de Kédougou (sud-est), afin d'améliorer les conditions de travail des acteurs de l'exploitation minière traditionnelle.

"Les six couloirs ont déjà démarré et, dans [chacun d'eux], l'État du Sénégal a consenti un investissement d'au moins 100 millions de francs CFA. Des commodités y sont également aménagées au-delà des dispositifs de la sécurité, notamment, des espaces de restauration, des centres de santé et des crèches pour les femmes allaitantes qui veulent garder leurs enfants", a-t-il expliqué.

Le chef de l'Etat s'exprimait en fin d'après-midi, lors de la cérémonie de lancement officiel du programme national d'enrôlement et de formalisation des orpailleurs du département de Saraya.

"C'est aussi permettre à l'État et aux collectivités territoriales d'assurer une meilleure perception des recettes, qui pourront être réinvestis. A Kharakhéna, dans le département de Saraya et dans toute la région de Kédougou, les populations doivent bénéficier des retombées de cette exploitation aurifère traditionnelle", a-t-il souligné.

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Le chef de l'Etat a indiqué que l'orpaillage représente une activité économique et sociale majeure dans la région de Kédougou, ajoutant qu'il constitue une source de revenus pour des milliers de personnes et contribue à la subsistance de nombreuses familles.

"Je comprends que pour beaucoup d'entre eux, l'orpaillage traditionnel est un héritage qui se transmet de génération en génération. J'ai bien compris cela, mais nous allons travailler ensemble à sa réorganisation, dans la plus grande transparence", a insisté le président Faye.

Le chef de l'État a expliqué que la production artisanale d'or pourrait atteindre quatre tonnes par an dans le Sud-Est du Sénégal.

"Malgré son importance économique, le secteur reste confronté à plusieurs difficultés notamment l'exploitation illégale, l'insécurité des sites, les éboulements, la dégradation de l'environnement, la pollution des cours d'eau et l'insuffisance de traçabilité de la production", a-t-il dit.

Le chef de l'État a fait état de 55 éboulements ayant entraîné 92 décès entre 2025 et 2026. Cette situation souligne l'urgence de renforcer l'encadrement de l'activité et la sécurité des exploitants, d'autant que 13 orpailleurs ont perdu la vie dans les éboulements au mois de juillet dernier, a-t-il fait savoir.

Le président de la République a clôturé la première journée la première journée de sa tournée économique par une visite de l'hôpital militaire de campagne installé dans la région de Kédougou.