Dakar — La Côte d'Ivoire est le premier pays invité d'honneur du Festival international de courts métrages de Dakar dénommé "Dakar court" en raison de l'existence d'accords de coproduction entre les deux pays, a annoncé, jeudi, à Dakar, son initiateur et réalisateur, Moly Kane.

"Nous avons choisi d'inviter la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur parce que, nous avons des accords de coproduction entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et qu'il existe beaucoup d'acteurs du cinéma sénégalais oeuvrant en Côte d'Ivoire", a-t-il déclaré.

M. Kane s'exprimait lors d'une conférence de presse en prélude à la Neuvième édition de Dakar court prévu du 8 au 12 décembre prochain en partenariat avec l'Institut français du Sénégal,

"Nous avons jugé nécessaire de choisir la Côte d'Ivoire, car, ils ont un festival de court-métrage qui est sous-régional et qui concerne les pays de l'UEMOA. Ceci est un festival proche de Dakar Court. Ils font du court-métrage et nous également. La seule différence est qu'ils font aussi du documentaire, alors que nous sommes exclusivement un festival de fiction court", a-t-il expliqué.

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Cette année, Dakar Court innove également en termes de marché du film, a-t-il poursuivi. Il a souligné à quel point l'inexistence du marché de court métrage dans la sous-région et au Sénégal, reste la raison pour laquelle son équipe et les partenaires ont décidé de sa mise en place.

"C'est un marché de films qui permet aux acteurs du cinéma, aux producteurs, aux distributeurs de se rencontrer autour des coproductions, au cours des distributions et d'échange sur les oeuvres et les projets futurs", a-t-il précisé

Dix-sept films ont été sélectionnés pour cette édition, dont 11 en compétition internationale, parmi lesquels deux films sénégalais. Il y a aussi une compétition nationale composée de six films dont quatre réalisés par des femmes, a salué le réalisateur.

De son côté, la directrice de l'Institut français du Sénégal à Dakar, Valérie Lesbros, salue le fait que l'institution qu'elle représente soit non seulement associée au festival, mais accueille également certaines séquences dans son espace, à savoir "la formation des jeunes".

"Moly Kane a également élargi ses sélections et diversifié son offre de formation, en l'ouvrant aux professionnels du cinéma, notamment aux critiques et aux journalistes, afin de leur permettre d'affiner leur plume et de développer davantage leur regard critique", a soutenu Mme Lesbros.