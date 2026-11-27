Dakar — Le Fonds femmes et foncier (FFF) a affecté 95 242 parcelles à des femmes et a sensibilisé 17 175 femmes d'entre elles au droit foncier au cours des cinq dernières années, a indiqué le coordonnateur du Projet de cadastre et de sécurisation foncière au Sénégal (PROCASEF), Mouhamadou Moustapha Dia, jeudi, à Dakar.

"À ce jour, 95 242 parcelles ont été affectées à des femmes, 17 175 femmes ont été sensibilisées au droit foncier et environ 1 000 d'entre elles formées à la gestion foncière", a-t-il dit lors d'une cérémonie marquant la fin de l'exécution du FFF.

Le Fonds femmes et foncier a été exécuté de 2021 à 2026 par le PROCASEF pour inciter les pouvoirs publics à tenir compte du droit des femmes à la propriété foncière.

"En entreprenant ce programme en 2021, notre engagement était clair : faire de l'accès des femmes à la propriété foncière une priorité stratégique (...) Les résultats enregistrés témoignent d'un progrès significatif", a souligné le coordonnateur du PROCASEF.

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Il ne peut pas y avoir une agriculture performante sans l'accès des femmes à la propriété foncière, selon le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

"Le défi à relever demeure important", a reconnu Mouhamadou Moustapha Dia en parlant de l'accès des femmes à la terre.

Le FFF a bénéficié du soutien financier du gouvernement canadien. La Banque mondiale a pris part à sa mise en oeuvre. Son budget était de 2,1 millions de dollars US, soit 1,2 milliard de francs CFA.

"Promouvoir les droits fonciers des femmes est une question de justice. C'est aussi l'une des conditions de notre souveraineté alimentaire", a dit Cheikhou Oumar Ba, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Selon Ndèye Codé Laure Tall, sa directrice exécutive, l'IPAR a identifié plusieurs obstacles à l'accès des femmes à la terre.

Il ne peut pas y avoir une agriculture performante sans l'accès des femmes à la propriété foncière, a-t-il soutenu lors de la cérémonie de clôture du Fonds femmes et foncier.

"Une étude que nous avons menée identifie quatre obstacles majeurs [à l'accès des femmes à la terre]. Le premier est d'ordre institutionnel", a signalé Ndèye Codé Laure Tall, la directrice exécutive de l'IPAR, l'lnitiative prospective agricole et rurale, une organisation dédiée à la réflexion et au dialogue sur les politiques agricoles et rurales en Afrique de l'Ouest.

Selon Mme Tall, l'un des obstacles est d'ordre socioculturel. Les coutumes perpétuent la domination masculine et excluent souvent les filles de l'héritage de leurs ascendants, y compris les biens fonciers, a-t-elle dit.