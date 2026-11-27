Il aura fallu 11 jours pour que Jensen Huang passe du statut de dirigeant démissionnaire à celui de patron réhabilité. Le 23 novembre, le conseil d'administration de Nvidia a annoncé son retour à la tête du géant américain des semi-conducteurs, après avoir initialement exclu cette possibilité. Un retournement spectaculaire, salué par Donald Trump, qui avait personnellement plaidé en faveur de sa réintégration. Ainsi se termine, provisoirement, un épisode qui aura exposé au grand jour une réalité autrement plus préoccupante que les péripéties conjugales d'un patron de la Silicon Valley : l'extraordinaire dépendance de l'économie mondiale à l'égard d'un homme et de l'entreprise qu'il a fondée.

Le 17 novembre, dans ces mêmes colonnes, nous posions une question : comment avons-nous pu construire une part aussi importante de l'économie mondiale autour de la question de savoir si un homme était fidèle à son épouse ? Le retour de Jensen Huang apporte une réponse aussi spectaculaire qu'inconfortable. Apparemment, nous avons tellement besoin de lui que même la Maison-Blanche s'en mêle.

Donald Trump ne s'est d'ailleurs pas contenté de saluer la décision du conseil d'administration. Il a reconnu avoir personnellement participé aux démarches visant à convaincre ses membres.

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Le vice-président, JD Vance, aurait également été mobilisé dans cette opération. Nvidia a confirmé que son conseil avait reçu des informations de hauts responsables de l'administration américaine avant de voter unanimement en faveur du retour de son fondateur. La justification officielle est désormais connue : Jensen Huang ne présenterait pas de risque pour la sécurité nationale américaine.

Voilà qui mérite réflexion. Depuis quand un conseil d'administration d'une entreprise privée a-t-il besoin de l'assentiment, ou du moins des assurances, du gouvernement pour réinstaller son propre dirigeant ? Et depuis quand la Maison-Blanche intervient-elle aussi directement dans une affaire de gouvernance d'entreprise ? La réponse tient en deux mots : intelligence artificielle.

Nvidia n'est plus simplement une entreprise technologique. Elle est devenue l'un des piliers de l'infrastructure économique mondiale. Ses processeurs alimentent les centres de données, les grands modèles d'intelligence artificielle et les ambitions numériques des États. Dans la compétition entre Washington, DC, et Beijing, ses puces constituent une ressource stratégique comparable, par certains aspects, au pétrole du siècle dernier. Celui qui contrôle les capacités de calcul avancées dispose d'un avantage économique, scientifique et militaire considérable.

C'est précisément ce qui rend le retour de Huang si révélateur. Pour Washington, DC, le dirigeant de Nvidia n'est plus seulement un patron performant ; il est surtout un interlocuteur indispensable dans la préservation de la suprématie technologique américaine.

Son départ risquait de déstabiliser une industrie entière, à un moment où les États-Unis cherchent à conserver leur avance sur la Chine. La Maison-Blanche a manifestement estimé que le risque d'une vacance prolongée à la tête de Nvidia était plus préoccupant que les controverses entourant son fondateur.

Mais cette intervention politique ouvre une autre boîte de Pandore. En intervenant pour faciliter le retour de Huang, Donald Trump a-t-il renforcé la sécurité nationale américaine ou créé un précédent dangereux en matière de gouvernance ? Le conseil d'administration reste-t-il véritablement indépendant lorsque le président des États-Unis revendique avoir contribué à lui dicter sa décision ? Et que se passe-t-il lorsque les intérêts d'un homme politique, les intérêts d'une entreprise et ceux de la puissance publique se retrouvent aussi étroitement imbriqués ?

À Washington, des élus des deux camps ont déjà exprimé leurs inquiétudes. Des parlementaires réclament des explications sur les informations transmises au conseil d'administration et sur les enquêtes relatives aux exportations de puces vers la Chine.

Le sénateur républicain Tom Cotton estime notamment que le dossier mérite encore d'être examiné par le Congrès. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren s'interroge, elle aussi, sur les conditions dans lesquelles cette réintégration a été obtenue.

L'affaire est loin d'être close. L'enquête indépendante ouverte par Nvidia sur les soupçons d'opération d'influence étrangère doit se poursuivre. Les autorités américaines continuent également d'examiner d'éventuelles violations des restrictions à l'exportation de technologies avancées vers la Chine. La réintégration de Huang ne constitue donc ni un acquittement judiciaire ni une conclusion sur les accusations visant son entourage. Elle est, avant tout, une décision de gouvernance prise dans un contexte de pression économique et stratégique.

Beijing, de son côté, observe cette séquence avec un intérêt évident. La Chine sait que Nvidia demeure au coeur de la bataille mondiale des semi-conducteurs, mais aussi que Washington peut transformer l'accès à ses technologies en instrument de pression géopolitique.

Le paradoxe est saisissant : les États-Unis veulent empêcher la Chine de dépendre de leurs technologies tout en devenant eux-mêmes extraordinairement dépendants d'un fournisseur et de son fondateur. Une vulnérabilité que les dirigeants chinois n'ont aucune raison d'ignorer.

Les marchés, eux, ont rendu leur verdict avec une brutalité presque comique. À l'annonce du retour de Huang, l'action Nvidia a bondi d'environ un tiers, ajoutant près de 900 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. Wall Street a respiré.

L'écosystème de l'IA a retrouvé une partie de sa confiance. Elon Musk, qui avait déjà manifesté son intérêt pour le recrutement de Huang pendant la crise, a simplement commenté que «l'erreur avait été corrigée». Comme si l'on parlait du retour d'un joueur vedette dans une équipe de football, et non du dirigeant d'une entreprise dont les technologies conditionnent une partie de l'avenir industriel de la planète.

Mais derrière l'euphorie boursière se cache une fragilité structurelle. L'industrie de l'IA concentre les capacités de calcul, les capitaux et les infrastructures entre les mains d'un nombre extrêmement limité d'acteurs.

Nvidia vend ses processeurs à des entreprises qui développent elles-mêmes les applications d'IA, tout en investissant parfois dans ces mêmes entreprises. Cette circulation des capitaux et des dépendances nourrit des interrogations sur la solidité du modèle économique et sur le risque d'une bulle spéculative.

Le retour de Huang rassure les investisseurs ; il ne répond pas à ces questions.

L'Europe, l'Inde et les autres puissances technologiques devraient également méditer cet épisode. Pour New Delhi, qui investit massivement dans ses infrastructures numériques, la stabilité de Nvidia est une bonne nouvelle, mais elle rappelle aussi l'urgence de construire des capacités nationales. Pour l'Europe, qui rêve de souveraineté numérique, l'affaire souligne le coût stratégique de sa dépendance envers les fournisseurs américains.

Pour les petites économies qui ambitionnent de devenir des plateformes régionales de l'intelligence artificielle, la leçon est encore plus élémentaire : attirer des centres de données ne suffit pas si l'on ne maîtrise ni les technologies ni les infrastructures ni les chaînes de valeur qui les font fonctionner.

Le retour de Jensen Huang ne clôt donc pas le débat ouvert par sa démission. Il le rend même plus pressant. Notre éditorial du 17 novembre s'interrogeait sur la manière dont les vulnérabilités personnelles d'un homme pouvaient devenir une affaire de sécurité nationale. Aujourd'hui, une autre vulnérabilité apparaît : celle d'un système économique qui a placé une part aussi considérable de son avenir entre les mains d'un seul dirigeant.

Il serait tentant de conclure que Jensen Huang est indispensable. C'est précisément ce qu'il faudrait éviter de considérer comme une bonne nouvelle. Car lorsqu'un homme devient à ce point indispensable, ce n'est pas seulement la puissance de l'homme qui est en cause. C'est aussi l'incapacité des institutions, des marchés et des États à organiser leur propre résilience.

L'intelligence artificielle devait, nous promettait-on, démocratiser l'accès au savoir et distribuer la puissance intellectuelle. Nous découvrons qu'elle peut aussi produire une concentration du pouvoir sans précédent. Au point que le retour d'un seul homme à son bureau puisse rassurer Wall Street, soulager Washington et intéresser Beijing.

Finalement, la véritable question n'est peut-être plus de savoir si Jensen Huang est indispensable à Nvidia. Elle est de savoir pourquoi le monde a accepté de rendre Nvidia, et son patron, aussi indispensables à son propre avenir...