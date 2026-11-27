Une mère de famille de 45 ans, atteinte d'albinisme, a échappé à la mort après avoir été agressée par des bandits à son domicile, à Betrandraka, dans le district de Tsaratanàna, dans la nuit de mardi dernier. Les assaillants ont tenté de lui trancher la gorge, mais elle a été sauvée grâce à l'appel au secours de sa fille. Les agresseurs ont pris la fuite à l'arrivée des habitants du fokontany.

Ces derniers ont tenté de les poursuivre, mais n'ont pas réussi à les rattraper. Même si leur projet criminel de tuer la victime et de la décapiter n'a pas abouti, les auteurs doivent être recherchés. Les forces de l'ordre et les habitants collaborent dans ce sens. La victime, quant à elle, a été grièvement blessée au cou et à l'oreille. Elle a été évacuée vers la capitale pour y recevoir des soins.

Les actes de violence et les meurtres visant les personnes atteintes d'albinisme persistent. Nombreuses sont celles qui ont déjà perdu la vie dans des circonstances particulièrement atroces. Une nouvelle agression de ce genre s'est produite dans une localité rurale du district de Tsaratanana. Une mère de famille a échappé de justesse à la mort.

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« La mère et ses enfants dormaient à même le sol dans leur maison lorsque leur fille de 16 ans s'est brusquement réveillée après avoir senti quelqu'un marcher sur elle. En se levant, elle a aperçu les malfaiteurs en train de s'acharner sur sa mère pour la tuer. Elle est alors sortie pour appeler au secours. Les habitants du voisinage ont été alertés.

Les bandits ont pris la fuite. Les habitants se sont répartis en deux groupes : certains se sont lancés à leur poursuite, tandis que les autres sont venus au secours de la victime. Les agresseurs auraient tenté de lui trancher la gorge, car elle a été blessée au cou et présentait également une entaille à l'arme blanche sous l'oreille », rapportent les gendarmes de Tsaratanàna.

Deux chaises et d'autres équipements ont été utilisés pour transporter la blessée jusqu'à l'hôpital. Elle a été portée à pied pendant près de six heures avant d'arriver à Maevatanàna. Le personnel médical l'a prise en charge dès son arrivée.

Face à ce drame, le chef de la région Betsiboka a également pris des mesures en effectuant toutes les démarches nécessaires et en contactant directement les ministres concernés afin de permettre une prise en charge rapide de la victime.