La 21e édition de la Journée nationale de nutrition est placée sous le thème « Vision communautaire pour la sécurité alimentaire : face aux changements climatiques », cette année. La célébration de cet événement a débuté mercredi et durera jusqu'au samedi 28 novembre à Mahajanga. Diverses activités sont prévues durant ces quatre jours.

Un atelier thématique intersectoriel intitulé « El Niño et ses impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition : situation et actions au niveau national, mise en oeuvre de la réponse et du relèvement au niveau local (régional et communal) » a inauguré l'événement à l'hôtel de ville de Mahajanga.

L'atelier, piloté par l'Office national de nutrition (ONN), a réuni une plateforme institutionnelle composée des ministères et organismes rattachés concernés, tels que le ministère des Transports et de la Météorologie, le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), ainsi que le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), le Comité de pilotage de gestion des urgences (CPG), le Fonds d'intervention de développement (FID) et l'ONN, ainsi que des représentants des communes du Boeny. Les partenaires techniques et financiers (PTFs) ont également participé et ont pu présenter leurs appuis aux institutions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette année, la région Boeny est retenue pour abriter la Journée nationale de nutrition pour diverses raisons. Le cyclone tropical Fytia a surtout frappé le district de Soalala, dans la région Boeny. Elle était la plus touchée en tant que région côtière et première touchée par le cataclysme en janvier.

Impacts

« Cet atelier consistait à mettre en place des stratégies pour se préparer aux impacts et risques du phénomène El Niño et des cyclones à Madagascar. La région Boeny était l'une des régions touchées par le cyclone Fytia en janvier et est régulièrement concernée.

C'est dans cette optique que la région est choisie pour cette action. L'objectif est de préparer les communes et jusqu'aux fokontany pour les prochains cataclysmes naturels et cyclones qui risquent d'être d'une forte intensité, cette année », a précisé le chargé d'appui à la coordination au sein de l'ONN, Mamy Ramarolahy.

Le phénomène El Niño modifie les régimes de pluie et de températures et, selon les zones, peut provoquer des sécheresses, des pluies irrégulières ou des inondations, qui s'ajoutent aux cyclones. Ces aléas affectent la production agricole, l'élevage et la pêche, l'accès aux denrées et à l'eau, la mobilité et la continuité des services de base ; ils fragilisent la sécurité alimentaire des ménages et, à travers l'alimentation, l'état nutritionnel.

L'objectif général de cet atelier était de renforcer la préparation et la réponse face à El Niño et aux autres risques ayant un impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition. L'action sera articulée au niveau national (situation, analyse des données et préparation) et la mise en oeuvre au niveau local (réponse et relèvement au niveau régional et communal, en particulier dans la région Boeny). « La compréhension commune de la situation, des risques liés à El Niño et de leurs effets sur la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que des actions de préparation menées au niveau national seront les résultats attendus», a souligné le responsable de l'ONN.

Des activités de sensibilisation et des concours, dont des concours d'éloquence ou kabary, de cuisine et de théâtre sur la sécurité alimentaire, l'hygiène et la santé bucco-dentaire, ont marqué le lancement de cette édition, au siège de la Direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) Boeny à Ampisikina, hier après-midi. Des stands d'information, des animations et des activités de coordination des acteurs régionaux et partenaires seront déployés au complexe sportif d'Ampisikina, ce samedi 28 novembre.

Des séances d'éducation nutritionnelle et de diversification alimentaire, ainsi que des présentations de bonnes pratiques familiales et des démonstrations culinaires à base de produits locaux, illustreront la journée.