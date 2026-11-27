Mbour — Aucun pays membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ne figure actuellement sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), à la suite du retrait de la Côte d'Ivoire le 30 octobre dernier, a indiqué, jeudi, le directeur général du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), Mam Cherno Jallow.

"Je peux dire qu'à ce jour, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, membre de la CEDEAO, ne figure sur la liste grise du GAFI", a-t-il déclaré.

Mam Cherno Jallow s'exprimait à l'issue de la cérémonie d'ouverture de la 46e réunion de la Commission technique/plénière et des groupes de travail du GIABA, qui se tient du 22 au 27 novembre à Saly (Mbour)."La liste grise du GAFI désigne la liste des pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des insuffisances.

Lorsqu'un pays est inscrit sur cette liste, cela signifie que le GAFI estime que son système de prévention et de lutte contre ces pratiques doit être renforcé", a-t-il expliqué.

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"Le pays concerné est alors placé sous surveillance renforcée et s'engage à mettre en oeuvre un plan d'action pour remédier aux insuffisances identifiées", a ajouté M. Jallow.

Il a souligné que "tous les États membres ont enregistré des efforts dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre ces initiatives"

Le retrait de la Côte d'Ivoire de la liste grise constitue, selon lui, un résultat positif des actions menées dans la sous-région.

Évoquant le cas du Sénégal, Mam Cherno Jallow a salué "les progrès réalisés par le pays dans la mise en oeuvre des recommandations issues de sa précédente évaluation mutuelle".

"Le Sénégal, qui figurait sur la liste grise, en a été retiré en octobre 2024. Le pays est désormais engagé dans le troisième cycle des évaluations mutuelles, dont les résultats sont attendus", a-t-il indiqué.

Le directeur général du GIABA a toutefois relevé "plusieurs défis auxquels les États membres restent confrontés, notamment les exigences liées aux évaluations mutuelles, qui nécessitent d'importantes ressources et des capacités techniques".

Il a également mis en garde contre "l'évolution des technologies et l'intégration croissante de la finance internationale, dont les réseaux criminels tirent profit pour développer leurs activités".

"Notre défi consiste donc à toujours garder une longueur d'avance sur les criminels, qui ont souvent un pas d'avance sur nous", a-t-il expliqué, estimant "nécessaire d'identifier et de bloquer les circuits financiers utilisés à des fins criminelles".

"Les cryptomonnaies et les nouveaux instruments financiers constituent également des chantiers sur lesquels le GIABA travaille pour adapter les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux mutations technologiques", a-t-il ajouté.

La 46e réunion de la Commission technique/plénière du GIABA rassemble les experts et représentants des États membres autour des questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Les travaux portent notamment sur le troisième cycle des évaluations mutuelles, avec l'examen du rapport d'évaluation du Ghana et des rapports de suivi renforcé du Niger et de la Sierra Leone.