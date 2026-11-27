Bambey — La Cellule Université-Entreprise (CUE) de l'Université Alioune Diop de Bambey a organisé, jeudi, un hackathon consacré à l'entrepreneuriat durable et inclusif, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (GEW 2026), en vue de promouvoir les initiatives innovantes des étudiants et de renforcer leur accompagnement, a constaté l'APS.

Représentant le recteur de l'université, le coordonnateur de la cellule fundraising (collecte de fonds), le docteur Madické Mbodj Ndiaye, a souligné que cette initiative vient consolider la tradition entrepreneuriale de l'institution, notamment à travers la formation, le réseautage et le partage d'expériences avec des professionnels.

Il a rappelé que l'université a également pour mission de préparer les jeunes porteurs d'idées à concrétiser leurs projets et à développer leurs propres activités, en vue de renforcer leur employabilité.

La cheffe du bureau opérationnel de la CUE, Sokhna Badème Diakhaté, a indiqué que l'université organise cette activité depuis plus de quatre ans pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et mobiliser l'écosystème entrepreneurial autour de leurs initiatives.

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Cette édition, organisée en collaboration avec Enabel et Expertise France, a été axée sur l'agriculture et la technologie, avec un intérêt particulier pour les solutions innovantes susceptibles de contribuer à la sécurité alimentaire et à la promotion d'une agriculture durable.

La rencontre a également enregistré la participation de plusieurs incubateurs, partenaires et entreprises accompagnées par la CUE.

Elle vise notamment à faire connaître les porteurs de projets, à renforcer les partenariats et à faciliter la mobilisation de financements pour soutenir leurs activités.