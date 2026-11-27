Goudomp — Le Programme d'urgence et de modernisation des axes frontaliers (PUMA) a investi plus de 500 millions de francs CFA dans la construction d'infrastructures essentiellement consacrées à l'éducation, notamment des écoles primaires dans des villages de retour en Casamance (sud), a déclaré jeudi sa coordonatrice nationale Dr Ndèye Marième Samb.

"Nous sommes venus faire un tour pour voir l'état des infrastructures. Le PUMA a consacré une enveloppe de 560 millions de francs CFA à ces ouvrages, notamment dans le secteur de l'éducation dans des villages de retour. Ce qui consacre la première étape sur notre stratégie d'accompagnement de la réinstallation des personnes déplacées de retour", a-t-elle dit.

Elle s'exprimait à la fin d'une visite des travaux de construction de deux écoles financées par le PUMA à Bantacountou et Bindaba 2, dans la commune de Djibanar.

Ces réalisations constituent aussi "la première étape du retour des populations bénéficiaires de ces infrastructures, permettant aux élèves de retrouver un cadre d'apprentissage approprié".

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Dr Ndèye Marième Samb a précisé que le programme avait élaboré un projet qui a été exécuté à hauteur de 75%, équivalent à plus de 6 milliards de francs CFA.

"Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer les populations qui sont en train de revenir petit à petit pour écouter leurs doléances. Ce qui va nous permettre de fixer des perspectives quant à la suite de cet important plan destiné à l'accompagnement des personnes déplacées de retour", a soutenu la coordonnatrice du PUMA.

En plus des écoles en cours de construction, les populations ont aussi eu à bénéficier de matériaux de construction et d'appui, notamment en matière de services sociaux de base.

Le PUMA annonce également la poursuite de ces actions visant à permettre aux populations d'avoir accès à l'état civil.