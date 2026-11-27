Inquiétude au Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC). Depuis trois semaines, des objets étrangers susceptibles de compromettre la sécurité des chevaux et des jockeys sont régulièrement découverts sur la piste en sable du Champ-de-Mars. Face à cette situation préoccupante, l'organisateur des courses a décidé de saisir la police. Une déposition a ainsi été faite au poste de police de Pope Hennessy par l'un de ses employés afin qu'une enquête soit ouverte pour identifier le ou les responsables de ces agissements.

C'est Prakashsing Luchmee, track attendant au MTCJC, qui s'est rendu au poste de police pour consigner une pre-measure complaint. Dans sa déposition, il explique que ses fonctions consistent à inspecter et à nettoyer la piste en sable, utilisée pour les séances d'entraînement. Or, depuis environ trois semaines, il dit avoir découvert à plusieurs reprises des objets étrangers sur cette piste, dont des clous en métal. Ces découvertes auraient été faites plus précisément à proximité de l'entrée principale de l'hippodrome, du côté de la rue D'Estaing.

Un élément complique toutefois les investigations : cette partie de l'hippodrome ne serait pas couverte par les caméras de surveillance du MTCJC. Elle se trouve néanmoins dans le périmètre de couverture des caméras du réseau Safe City, dont les images pourraient éventuellement contribuer à faire avancer l'enquête. Prakashsing Luchmee a également remis aux policiers des clous métalliques qu'il affirme avoir retirés de la piste.

Cette affaire rappelle un épisode survenu en octobre 2022, à la veille du Maiden. À cette époque, des morceaux de fer plantés dans le sol ainsi que des vis et des clous avaient été découverts sur la piste en gazon. Compte tenu de la nature et du nombre d'objets retrouvés, la piste avait alors été considérée comme potentiellement piégée.

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La situation actuelle présente-t-elle des similitudes avec cet épisode ? S'agit-il d'actes isolés ou d'une démarche délibérée visant à mettre en péril la sécurité des chevaux et des jockeys ? Une chose est certaine : la présence répétée de tels objets sur une piste d'entraînement constitue un sujet de préoccupation majeur pour les autorités hippiques et les professionnels des courses.