La sentence prononcée le vendredi 20 novembre par la cour d'assises dépasse la seule sanction d'un homme reconnu coupable d'avoir tué son épouse. En condamnant Vedanand Seetul à 36 ans de prison, huit ans après la mort de sa femme, Madhuri Seetul, la juge Prameeta Devi Rasheela Goordyal-Chittoo a voulu rappeler la gravité des violences commises au sein du couple. Dans son jugement, elle a insisté sur le rôle du domicile conjugal, qui devrait être un refuge et non un lieu de peur, et sur la nécessité d'envoyer un «signal fort» face à la hausse préoccupante des féminicides.

Le drame s'est noué le 25 novembre 2018, à Tagore Road, Lalmatie. Madhuri Seetul, née Bhoobun, n'avait que 26 ans lorsqu'elle a perdu la vie à la suite d'une dispute avec son époux. Vedanand Seetul, aujourd'hui âgé de 52 ans, a été reconnu coupable d'homicide involontaire le 7 novembre 2026 par un jury de neuf personnes, à une majorité de sept voix contre deux.

Au procès, les éléments présentés ont dessiné le tableau d'une relation marquée par des violences conjugales répétées. La victime avait subi des agressions sans jamais déposer de plainte. Le rapport médico-légal du Dr Sudesh Kumar Gungadin avait relevé plusieurs blessures.

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Madhuri Seetul était morte étranglée à l'aide d'un câble. Après les faits, elle avait été laissée inconsciente dans un escalier, sans que son époux ne lui porte assistance.

Une peine à la mesure du drame

Lors des plaidoiries sur la peine, le 13 novembre, la poursuite, représentée par Me Ida Dookhy-Rambarun, Senior Assistant Director of Public Prosecutions, avait réclamé entre 37 et 42 ans de prison.

Elle avait mis en avant l'absence de remords de l'accusé et le sort de ses trois enfants, privés de leur mère dans des circonstances tragiques. La défense, assurée par Me Neelkanth Dulloo, avait sollicité une peine moins sévère.

Elle avait invoqué le faible niveau d'instruction de Vedanand Seetul et ses conditions de vie modestes. L'accusé avait, lui aussi, demandé la clémence de la cour en faisant valoir l'intérêt de ses enfants, âgés de 18, 15 et 13 ans.

Mais la gravité des faits et leurs conséquences ont pesé dans la décision. Pour la juge, la violence conjugale ne saurait être considérée comme une affaire privée lorsque la vie d'une femme est en jeu. Le foyer, censé offrir protection et stabilité, s'était transformé dans cette affaire en lieu de mort.