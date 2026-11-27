Une nouvelle étape dans le financement de la préparation olympique mauricienne. Pour la première fois dans l'histoire du Comité olympique mauricien (COM), une entreprise locale contribuera au financement de bourses destinées aux athlètes. Lottotech a officialisé, jeudi à Trianon, un partenariat portant sur une enveloppe de Rs 2 millions, qui bénéficiera à huit sportifs à compter du 1eᣴ janvier 2027. Un soutien qui doit leur permettre d'aborder dans de meilleures conditions les échéances sportives menant aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Moorghen Veeramootoo (à gauche), CEO de Lottotech, et Richard Papie, président du Comité olympique mauricien, lors de la présentation symbolique du chèque de Rs 2 millions destiné à soutenir huit athlètes mauriciens dans leur préparation aux Jeux olympiques de Los Angeles.

«C'est facile de célébrer après un résultat, mais c'est beaucoup plus difficile de soutenir les athlètes bien à l'avance.» La réflexion de Kimberley Le Court-Pienaar a donné une résonance particulière à la cérémonie de jeudi. La cycliste mauricienne touche ici à une réalité du sport de haut niveau : les applaudissements arrivent souvent après les performances, alors que le plus gros du travail s'accomplit bien avant, au rythme des entraînements, des déplacements et des sacrifices quotidiens. À moins de deux ans des Jeux de Los Angeles, ce soutien de Lottotech prend ainsi tout son sens pour des athlètes encore engagés dans la course à la qualification.

Moorghen Veeramootoo et Richard Papie lors de la signature du protocole d'accord officialisant le partenariat entre Lottotech et le COM.

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C'est dans cet esprit que s'inscrit la Lottotech Olympic Scholarship, le nouveau programme de bourses lancé conjointement par Lottotech et le Comité olympique mauricien. Pour Moorghen Veeramootoo, CEO de Lottotech, les ambitions olympiques doivent s'accompagner de moyens à la hauteur des exigences du sport de haut niveau. «Ce n'est pas facile d'être un athlète de haut niveau. Cela demande beaucoup de travail, des sacrifices, mais aussi des moyens pour pouvoir bien se préparer. Nous sommes heureux de faire partie de votre aventure», a-t-il déclaré.

Richard Papie remet à Moorghen Veeramootoo un shield aux couleurs de LA 2028, en reconnaissance de l'engagement de Lottotech auprès des athlètes mauriciens.

Lottotech n'en est toutefois pas à son premier soutien au sport. Depuis sa création il y a 17 ans, l'entreprise a également accompagné diverses initiatives dans les domaines associatif et éducatif. Cette collaboration avec le COM marque une nouvelle étape, avec un programme désormais tourné vers la préparation olympique.

Une première pour les bourses olympiques

Pour Richard Papie, président du COM, cette collaboration représente une évolution importante dans les mécanismes de soutien aux athlètes mauriciens. «Jusqu'ici, toutes les bourses olympiques destinées aux athlètes provenaient exclusivement du Comité international olympique, à travers la Solidarité olympique. Pour la première fois dans l'histoire du COM, des bourses seront octroyées avec le soutien d'une entreprise mauricienne», a-t-il souligné.

L'haltérophile Ketty Lent, l'une des huit bénéficiaires de la nouvelle bourse olympique, officialise son engagement en apposant sa signature sur son contrat. © krishna Pather

Les huit bénéficiaires ont été retenus sur la base de leurs performances et de leur mérite sportif, après consultation de leurs fédérations respectives. Richard Papie a insisté sur les principes de transparence et d'intégrité devant accompagner ce programme. Il a également salué le soutien constant du ministère de la Jeunesse et des Sports.

La cycliste Kimberley Le Court-Pienaar reçoit son certificat et son shield, deux distinctions symbolisant son entrée parmi les huit bénéficiaires de la Lottotech Olympic Scholarship.

Le président du COM souhaite désormais voir cette initiative faire des émules. Il a invité d'autres entreprises mauriciennes à rejoindre cette dynamique, un appel également lancé par Moorghen Veeramootoo. Les deux dirigeants espèrent ainsi encourager une mobilisation plus large du secteur privé en faveur de la préparation olympique.

Merven Clair rêve d'une médaille

Parmi les bénéficiaires, Merven Clair sait ce que représente une bourse olympique dans la carrière d'un sportif. Déjà soutenu par le passé, le boxeur rodriguais connaît les exigences financières d'une préparation internationale. «Ce n'est pas la première fois que je suis boursier olympique. Être boursier est important dans la carrière d'un athlète, car cela aide à surmonter les difficultés financières», explique-t-il.

Déjà présent à deux reprises aux Jeux olympiques, le boxeur Merven Clair signe son nouveau contrat de bourse avec l'ambition de décrocher enfin une médaille olympique.

À ses yeux, cette nouvelle aide constituera un appui supplémentaire pour affronter les obstacles qui se présenteront durant sa préparation. «L'aspect financier représente une grosse partie de l'investissement des athlètes. Cette bourse sera un plus pour m'aider à franchir ces obstacles et à mieux me préparer pour aller chercher ma qualification olympique.»

Mais Merven Clair, qui a déjà disputé les Jeux de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021, nourrit une ambition plus élevée encore : décrocher une médaille olympique. Un objectif qui donne une portée particulière à son engagement dans cette nouvelle campagne.

Autour de Richard Papie et Moorghen Veeramootoo, cinq des huit boursiers olympiques réunis pour la photo officielle. Les trois absents étaient représentés : Rachel Klopfenstein par Didier Guillemin, président de l'AMA, Aidan Li Ying Pin par Richard Meeterjoye, vice-président de la Fédération mauricienne de natation, et Chloé Gabriel par une proche.

Plusieurs étapes avant Los Angeles

Pour Ketty Lent, cette bourse arrive à un moment où les échéances sportives vont progressivement se multiplier. L'haltérophile rappelle que le chemin vers les Jeux olympiques passera par plusieurs compétitions importantes. «Un soutien comme celui-ci est très important pour les athlètes. Cela nous motive davantage à atteindre nos objectifs. Je suis vraiment heureuse de cette collaboration entre le COM et Lottotech», souligne-t-elle.

Les Jeux des îles, les Championnats d'Afrique et les épreuves qualificatives olympiques figurent notamment parmi les rendez-vous qu'elle devra aborder avant d'espérer rejoindre Los Angeles.

L'engagement des familles a également été mis en lumière au cours de la cérémonie. Krislene Liong Tip, responsable des relations publiques et de la communication de Lottotech, a tenu à remercier les parents pour leur soutien et les efforts consentis afin d'accompagner leurs enfants dans leur parcours. Une reconnaissance qui trouve un écho dans les propos d'Aarti Desscann, secrétaire générale du COM : «Derrière chaque drapeau national qui flotte, il y a un athlète et un partenaire qui croient en lui.»

Pour les huit boursiers, l'accompagnement annoncé prendra effet dès le début de l'année prochaine. Lottotech leur apporte désormais un soutien supplémentaire pour préparer leurs prochaines échéances. Reste à chacun d'eux à transformer cette opportunité en performances, puis à conquérir sa place parmi les qualifiés pour Los Angeles 2028.

Les huit boursiers olympiques

Rachel Klopfenstein - Athlétisme (800 m)

Classée 41e mondiale sur 800 m, Rachel Klopfenstein détient le record de Maurice de la distance en 1 min 58 s 73, établi en juin 2026 à Ostrava, en République tchèque. Elle figure parmi les meilleures spécialistes internationales du 800 m et a représenté Maurice aux Jeux du Commonwealth de Glasgow.

Ryan Chan Yam - Tir à l'arc

Champion d'Afrique par équipes en 2025, l'archer mauricien a confirmé sa régularité continentale en décrochant trois médailles de bronze aux Championnats d'Afrique 2026 : en individuel, par équipes masculines et en équipes mixtes. Il évolue en arc classique.

Chloé Gabriel - Boxe (-54 kg)

La boxeuse mauricienne a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Afrique élites 2026, disputés à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un podium continental qui confirme sa progression sur la scène africaine.

Merven Clair - Boxe

Double olympien, à Rio en 2016 et Tokyo en 2021, le boxeur rodriguais a enrichi son palmarès en 2026 avec le bronze aux Jeux du Commonwealth de Glasgow et l'argent aux Championnats d'Afrique de Kinshasa. Son ambition pour Los Angeles 2028 : décrocher une médaille olympique.

Ketty Lent - Haltérophilie

Championne d'Afrique à l'arraché en 2026, Ketty Lent a également terminé au pied du podium des Jeux du Commonwealth à Glasgow. Engagée chez les 69 kg, elle a soulevé un total de 217 kg, avec 97 kg à l'arraché et 120 kg à l'épaulé-jeté.

John Léopold - Lutte libre (57 kg)

44e mondial dans sa catégorie, le lutteur rodriguais a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Afrique 2026, à Alexandrie, en Égypte. Médaillé d'or aux Jeux des îles de 2023, il a également participé aux Championnats du monde seniors 2026, à Astana, au Kazakhstan.

Aidan Li Ying Pin - Natation (brasse)

Le jeune nageur mauricien s'est distingué aux Championnats d'Afrique 2026, à Oran, en Algérie, avec deux médailles d'argent dans la catégorie des 14-18 ans. Il a terminé deuxième sur 100 m brasse en 1 min 05 s 80 et sur 200 m brasse en 2 min 21 s 10.

Kimberley Le Court-Pienaar - Cyclisme sur route

Première Africaine à remporter un Monument du cyclisme grâce à sa victoire à Liège-Bastogne-Liège en 2025, la Mauricienne a poursuivi sur sa lancée en 2026. Elle a notamment remporté la sixième étape du Tour de France Femmes et le classement général du Tour de Grande-Bretagne féminin.