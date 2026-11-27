Le 24 novembre 2020 devait être une journée de travail comme une autre pour la constable Dimple Raghoo. Engagée dans une opération antidrogue sous couverture dans le parking d'un centre commercial à Beau-Vallon, la policière ne savait pas que cette intervention allait être sa dernière.

Alors que les policiers s'apprêtaient à procéder à une interpellation, une voiture a brusquement tenté de forcer le passage. En quelques instants, l'opération a basculé dans la tragédie. Six ans plus tard, la cour d'appel a confirmé, le mercredi 25 novembre, les 23 ans de servitude pénale infligés à Wazil Ally Meerkhan pour le meurtre sans préméditation de la policière.

La juridiction a rejeté l'appel du Directeur des poursuites publiques (DPP), qui estimait que la peine prononcée en première instance était trop clémente au regard de la gravité des faits. La loi prévoit pourtant une sanction pouvant atteindre 45 ans de prison pour cette infraction.

Ce jour de novembre 2020, Wazil Ally Meerkhan se trouvait au volant d'une voiture dans le parking du centre commercial de Beau-Vallon. Une opération policière avait été montée sous couverture dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. À l'arrivée des policiers, le conducteur aurait choisi de prendre la fuite plutôt que de se soumettre à leur intervention.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La voiture s'est alors lancée dans une manoeuvre à grande vitesse. Sur sa trajectoire, elle a d'abord percuté le constable Arlanda, avant de heurter la constable Dimple Raghoo. La policière s'est retrouvée coincée sous l'avant du véhicule. Mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Elle a poursuivi sa course, traînant la jeune femme sur une distance de 544 mètres, causant la mort de la policière.

Le DPP réclamait une peine plus lourde

Wazil Ally Meerkhan avait plaidé coupable dès le jour de son procès. Il avait écopé de 23 ans de servitude pénale pour le meurtre sans préméditation de Dimple Raghoo, ainsi que de 12 ans pour la tentative de meurtre du constable Arlanda.

Il était représenté en appel par Me Sanjeev Teeluckdharry. Estimant que la première peine ne rendait pas suffisamment compte de la gravité du drame, le DPP avait contesté la sentence. La question soumise aux juges était celle de la proportionnalité de la sanction au regard des circonstances particulièrement sérieuses de l'affaire.

La cour d'appel n'a toutefois pas suivi cette démarche. Dans leur analyse, les juges ont considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de conclure que Wazil Ally Meerkhan avait délibérément décidé d'utiliser son véhicule comme une arme dans le but de tuer les policiers.

Cette distinction a pesé dans l'évaluation de sa responsabilité et de la peine. Les juges ont estimé que les 23 années de servitude pénale demeuraient justes et proportionnées à la gravité du délit. La condamnation a donc été maintenue.