Le Festival Métissons de Saint-Louis revient les 27 et 28 novembre 2026 avec une programmation mêlant artistes confirmés et talents émergents. Pour cette 16e édition, le rendez-vous culturel innove avec la délocalisation de ses activités hors de l'Institut français, dans une dynamique de souveraineté artistique et financière.

Saint-Louis s'apprête à vibrer au rythme de la musique et des rencontres artistiques. Pour sa 16e édition, le Festival Métissons investit plusieurs espaces de la ville, notamment le Tennis Club, l'hôtel La Résidence, le Centre culturel Habib Faye, le Meyazz Club et le Ndar Ndar Café et Music. Au programme, des showcases, des panels et des expositions, avec une affiche réunissant notamment Mansour Le Prof, Bouna Family, Leergui Acoustic, le Trio Bamako-Dakar, Fanta Cissokho et Amar Seck Dagana. Pour le directeur du festival, Ababacar Gueye, cette édition se distingue par la qualité de sa programmation et une innovation majeure : la délocalisation des activités hors de l'Institut français. « C'est un test pour voir, après seize ans, si le festival peut également commencer à s'ouvrir à d'autres espaces », explique-t-il. Présents à la conférence de presse, les artistes Mansour Le Prof et Bouna Ngom ont également promis de belles prestations au public.

Les deux chanteurs entendent apporter leur énergie et leur univers musical à cette rencontre dédiée à la diversité et à la richesse de la scène saint-louisienne. Au-delà des spectacles, Métissons ambitionne de renforcer son autonomie. « On veut avoir une souveraineté artistique, humaine et financière pour pouvoir créer et pérenniser ce festival », souligne Ababacar Gueye. Le directeur plaide également pour un meilleur accompagnement des acteurs culturels. « L'État doit mettre le cadre pour que ces choses-là puissent exister », estime-t-il, appelant à tenir compte des réalités sociales et locales dans le développement de l'entrepreneuriat culturel. À travers cette nouvelle édition, le Festival Métissons entend confirmer sa vocation de plateforme de promotion des talents et de rayonnement culturel du Nord du Sénégal.