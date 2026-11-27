Choiseul a publié son classement des figures économiques les plus influentes. Sept sénégalais figurent parmi les nominés. A la découverte de ces figures qui font bouger les lignes.

Marie-Reine Tekou-Asubonteng, figure féminine du secteur minier

Parmi les décideurs économiques figurant au prestigieux palmarès Choiseul 100 Africa 2026, Marie-Reine Tekou-Asubonteng se singularise par un parcours à la croisée de la finance, de la gouvernance et de la stratégie industrielle. Ce classement met en lumière les dirigeants africains de 40 ans et moins qui contribuent au dynamisme économique du continent. Directrice générale de Makabingui Gold Operation et Country Director de Bishop Resources au Sénégal, elle est la première femme à diriger une mine industrielle au Sénégal. Son parcours, nourri par une formation en finance d'entreprise à HEC Paris et en leadership à la Harvard Kennedy School, associe expertise financière, maîtrise des enjeux de gouvernance et capacité à conduire des transformations organisationnelles complexes.

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À la tête de Makabingui Gold Operation depuis 2024, elle pilote la réorganisation structurelle et stratégique de l'entreprise, avec pour priorités la consolidation de son cadre institutionnel, la modernisation de ses mécanismes de gestion et la préparation industrielle du projet. La particularité de son mandat réside dans la conduite simultanée de deux chantiers étroitement liés : la transformation de l'organisation et le développement de son actif industriel. Une démarche qui exige une maîtrise des arbitrages financiers, une hiérarchisation rigoureuse des investissements et une capacité à inscrire les décisions opérationnelles dans une stratégie de long terme.

Dans une industrie fortement capitalistique, la création de valeur se construit bien avant les premières onces produites. Elle repose autant sur la pertinence des choix d'investissement que sur la capacité de l'entreprise à mobiliser ses ressources, à structurer ses équipes et à transformer ses orientations stratégiques en réalisations concrètes.

Jouldée Soumaré, une voix du secteur privé

Au Sénégal, Jouldée Soumaré a eu à occuper le poste de Directrice du Développement du Secteur Privé (DDSP) au sein du Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal. Avant d'intégrer l'administration publique en 2024, elle a exercé pendant plus de douze ans dans le secteur bancaire. De 2021 à 2024, elle a été Directrice Générale Adjointe de Bank Espace Pro à Société Générale. Avant cela, entre 2016 et 2021, elle a été Chargée d'affaires professionnels puis directrice d'agence. Auparavant, de 2013 à 2016, elle a été conseillère clientèle privéé à Groupe Crédit du Nord

Au plan académique, Jouldee Soumare est titulaire d'un Master en banque, finance, monnaie et marché de l'Université Paris Nanterre, d'un Master en activités bancaires (IAE France), d'une licence du CNAM et d'un DUT technique de commercialisation de l'Université de Bourgogne. Elle fait partie des LEAD Fellows distingués par The Africa CEO Forum pour son engagement dans la transformation du service public africain et l'appui à l'entrepreneuriat

Fatoumata Ba, une experte de la finance

Fatoumata BA est Investisseur en Capital Risque, Fondatrice & Présidente de Janngo et Associée Gérante de Janngo Capital. Janngo finance et développe des champions digitaux panafricains combinant performance économique et impact social positif. Avant cela, elle a été Fondatrice et PDG de Jumia en Côte d'Ivoire, Directrice générale de Jumia au Nigeria et Membre du Comité Exécutif Afrique. Elle a notamment été distinguée en qualité de 'Young Global Leader' du Forum Économique Mondial.

La boite qu'elle dirige, à pour vocation de financer, créer et accompagner des start-ups africaines orientées vers la « technologie pour le bien », alliant performance économique et impact social inclusif, avec un accent fort sur les entreprises dirigées par des femmes ou destinées aux femmes.

Aida Diouf, l'engagement social

Parmi le top 100 de Choiseul, Aida Diouf est directrice exécutive de Camusat depuis janvier 2024. Ellen a rejoint ledit Groupe Camusat en 2018 en tant que Responsable Administrative et Financière pour l'Afrique et l'Océan Indien, où elle avait en charge 17 pays. Au plan académique, Aïda Diouf est diplômée de Toulouse Business School avec une spécialisation en Audit et Finance d'Entreprise. Elle a complété sa formation avec un Master en comptabilité avancée et également en gestion des entreprises.

S'agissant de sa carrière professionnelle, elle a fait ses débuts chez Mazars à Paris en tant qu'auditrice. Par la suite, elle a évolué en tant que contrôleuse financière des entités internationales au sein de BNP Personal Finance où elle a eu l'opportunité de développer et de renforcer son expertise financière.

Elhadji Mamadou Seck, Directeur général de Sococim Industries

Primé dans le Top 100 du Choiseul, Elhadji Mamadou Seck est le Directeur général de SOCOCIM Industries, filiale sénégalaise du groupe cimentier Vicat basée à Rufisque. Il occupe ce poste depuis mai 2023, succédant à Youga Sow devenu président du conseil d'administration. Avant cette promotion, il a eu à occuper le poste Directeur général au Mali (2018-2023) et contrôleur de gestion en Afrique de l'Ouest (2014-2018) pour le groupe Vicat.

Elhadji Mamadou Seck a débuté sa carrière en tant que Contrôleur financier chez ArcelorMittal (2010-2014) et comptable consolidation chez AREVA (2009-2010) en France. Au plan académique, il est Diplômé d'ISC Paris (2010) et d'ESSEC Executive Education.

Khady Evelyne Denise Ndiaye, un engagement pour le développement régional

Khady Evelyne Denis Ndiaye occupe le poste de Directrice du Secteur Privé depuis janvier 2019, où elle pilote l'amélioration du climat des affaires et l'émergence de champions économiques régionaux. Elle a démarré sa carrière comme chargée de mission veille et intelligence économique auprès de l'Agence régionale pour le développement économique du Limousin. Khady Evelyn Denise Ndiaye a intègré la Commission de l'UEMOA en 2010, occupant des postes en intelligence stratégique avant de devenir Cheffe de la Division de l'amélioration du climat des affaires en 2016.

Elle est titulaire d'un Master 2 en Intelligence économique (Université Toulouse 1 Capitole) et un Master 2 en Développement et financement du secteur privé (CERDI - Université d'Auvergne en partenariat avec le CEFEB de l'AFD). Khady Evelyn Denise Ndiaye est également dans l'entreprenariat à travers son label « Maison KED »

Marieme Sav Sow, une étoile du management

Marième-Sav SOW est Vice-Présidente Engagement & Advocacy (Engagement et Plaidoyer) pour l'Afrique chez TotalEnergies, basée au siège parisien depuis septembre 2025, et présidente de la Fondation MAM.

Elle a rejoint l'entreprise en 2010 et y a occupé différents postes dans plusieurs zones géographiques. Elle a notamment été Managing Director and Country Chair / Directrice générale de TotalEnergies Marketing Madagasikara à partir de 2022, après des expériences chez Argedis en France (2017-2019) et en Tanzanie (2019-2022). Par la suite, elle a été promue au poste de Vice-Présidente Engagement & Advocacy au sein de la branche Exploration & Production Afrique en septembre 2025.

Avant l'expérience Total Energie, Marième Sav Sow a travaillé dans la finance en banque d'investissement, notamment comme Senior Reporting & Compliance Specialist chez State Street à Boston, puis comme Financial Manager aux États-Unis et au Cameroun.