Découvert en 1933, le gisement de fer de la Falémé s'apprête à franchir un tournant historique. Avec la pose de la première pierre de l'usine d'enrichissement du minerai, le Sénégal ambitionne de passer de l'extraction à la transformation locale, pour créer davantage de valeur ajoutée et faire profiter les populations des retombées de cette richesse minière.

Longtemps resté au stade de potentiel minier, le gisement de fer de la Falémé entre dans une nouvelle phase. Près d'un siècle après sa découverte, cette importante réserve du Sénégal oriental est désormais au coeur d'un projet industriel qui pourrait changer le visage économique de la région de Kédougou.

En posant, hier, la première pierre de l'usine d'enrichissement du minerai, le chef de l'État a présenté ce projet comme bien plus qu'une nouvelle exploitation minière. Il y voit un levier pour accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. « Il incarne une ambition : franchir un nouveau cap dans l'industrialisation du pays, en passant de la simple extraction des ressources à leur transformation et à la création de valeur ajoutée sur le territoire national », a-t-il déclaré.

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Pour le président de la République, cet acte marque aussi la fin d'une longue attente. « En posant cette première pierre, nous posons un acte concret en mettant fin à une longue attente, à une longue espérance », a-t-il souligné. Une espérance qui, à ses yeux, doit désormais se traduire par des améliorations concrètes dans le quotidien des populations.

La valeur ajoutée au bénéfice des populations

L'enjeu majeur reste, en effet, la répartition des retombées de l'exploitation. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur la nécessité de faire des communautés riveraines les premières bénéficiaires de cette richesse. « Notre ambition, c'est de faire en sorte que la ressource profite aux populations, particulièrement à celles des lieux où elle a été découverte. Je veux qu'elle soit transformée ici. Je veux que la valeur soit ajoutée ici et qu'elle profite aux femmes, aux jeunes et aux entreprises sénégalaises », a-t-il affirmé.

Cette orientation place le contenu local au coeur de l'ambition industrielle. Au-delà des investissements et des recettes fiscales attendues, le projet doit contribuer à structurer un tissu économique autour de l'activité minière, à renforcer les capacités des entreprises sénégalaises et à ouvrir de nouvelles perspectives d'emplois et d'activités aux jeunes et aux femmes.

Le président de la République a également rappelé le poids du secteur minier dans les finances publiques. Mais cette contribution doit, selon lui, se traduire par des retombées plus perceptibles dans les territoires qui abritent ces ressources. « Les recettes tirées de l'exploitation minière alimentent fortement le budget du Sénégal. Cela doit se faire sentir ici », a-t-il insisté.

Dans cette perspective, le projet de la Falémé est appelé à devenir un moteur du développement du pôle territorial du Sud-Est. Le choix de faire des territoires les principaux moteurs du développement national implique, en effet, de valoriser les potentialités économiques propres à chaque région. Avec ses importantes ressources minières, Kédougou dispose d'un atout majeur pour accélérer sa transformation.