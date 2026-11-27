La capitale sénégalaise accueille, du 26 au 28 novembre, le 70e anniversaire du premier Congrès international des écrivains et artistes noirs, organisé par Présence africaine et la Communauté africaine de culture. Présidée hier, jeudi 26 novembre, par le ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, au Musée des Civilisations noires, la cérémonie d'ouverture a été l'occasion de revisiter un rendez-vous fondateur de l'histoire intellectuelle du monde noir.

Soixante-dix ans après la rencontre historique de la Sorbonne, la parole des écrivains et artistes noirs continue de résonner. À Dakar, où se retrouvent intellectuels, chercheurs, artistes et universitaires venus d'Afrique et d'ailleurs, la commémoration du 70e anniversaire du 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs pose la question de la place des peuples noirs dans la production des savoirs, la représentation de leurs imaginaires et la construction de l'universel.

C'est tout le sens du colloque international ouvert hier, le jeudi 26 novembre, au Musée des Civilisations noires, autour du thème « Créations, corps, images et cosmologie ». Présidant la cérémonie , le ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, en charge des Industries culturelles et créatives, a insisté sur la portée historique et politique de cette célébration.

Pour le gouvernement du Sénégal, a-t-elle souligné, il ne s'agit pas simplement de commémorer une date, mais de réinterroger un héritage intellectuel et artistique dont les enseignements demeurent essentiels pour penser le présent et préparer l'avenir.

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Le 19 septembre 1956, dans l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne, à Paris, des écrivains, artistes et intellectuels venus d'Afrique, des Antilles, des Amériques et de Madagascar se réunissent à l'initiative d'Alioune Diop, fondateur de la revue et des éditions Présence Africaine.

Autour de figures majeures telles que Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, ils engagent une réflexion collective sur la condition des peuples noirs, la domination coloniale et les voies d'une renaissance culturelle. Pour le ministre, dans un contexte encore marqué par l'ordre colonial, ce rassemblement constitue un tournant.

Il ne s'agissait plus seulement de dénoncer les mécanismes de domination, mais également de revendiquer le droit des peuples noirs à raconter leur propre histoire, à produire leurs connaissances et à participer pleinement à la définition du monde. Selon l'autorité, ces rendez-vous dessinent une continuité historique qu'il convient aujourd'hui de consolider. L'année 2026 présente, à cet égard, une double portée symbolique marquant les 70 ans du Congrès de 1956, mais également les 60 ans du Festival mondial des arts nègres de 1966.

Deux anniversaires qui invitent à relire les grandes étapes d'une même conquête culturelle. D'après le ministre, l'enjeu de cette commémoration se mesure aussi à sa capacité à produire des prolongements durables. « Un héritage qui n'est pas transmis est un héritage perdu, et une mémoire qui n'est pas fécondée par les jeunes générations est une mémoire condamnée à l'étiolement », a-t-elle averti.

Au-delà du rappel historique, le thème « Créations, corps, images et cosmologie » ouvre un vaste champ de réflexion sur les manières dont les sociétés noires représentent le monde et donnent forme à leurs expériences. Pour sa part, le président de la Communauté africaine de culture, section sénégalaise (Cacsen), le Pr Alpha Amadou Sy, a rappelé la portée historique et politique de cette rencontre fondatrice.