Khartoum, 27 Nov. 2026 (SUNA) - Les dirigeants de l'administration traditionnelle de la tribu Misseriya, dans l'ouest Kordofan ont annoncé jeudi à Omdurman leur intention de se rendre sur les lignes de front aux côtés des forces armées et de leurs alliés, afin d'accompagner l'entrée de l'armée dans l'État et sa libération de l'emprise de la milice des Forces de soutien rapide (FSR).

Lors d'une conférence de presse au Centre culturel d'Omdurman, Dr Mahmoud Hamid a affirmé que les Misseriya n'ont jamais été et ne seront jamais en rébellion contre l'État soudanais, et que l'armée ne vise pas la tribu dans sa guerre contre la milice.

Il a accusé certains membres de la tribu d'avoir exploité son nom pour l'entraîner dans des conflits sans rapport avec ses intérêts, sous les slogans de « marginalisation » et de « cause ».

Les dirigeants ont appelé les civils à ne pas s'opposer aux forces armées, à déposer les armes et à rester chez eux ou dans leurs fermes pour préserver leur vie, assurant que quiconque dépose les armes ou respecte son domicile ne fera l'objet d'aucune poursuite. Ils ont révélé être en contact avec des dirigeants Misseriya au sein de la milice, prêts à se rendre à l'armée.

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L'émir Ismail Al-Motair a déploré les pertes subies par la tribu, estimant à environ 100 000 le nombre de Misseriya tués depuis le début de la guerre, et a présenté ses excuses aux victimes des agissements de certains membres de la tribu au sein de la milice FSR.