Obeid, 27 Nov 2026 (SUNA) - Le Centre du Roi Salman pour l'aide humanitaire et les oeuvres caritatives a lancé jeudi à El-Obeid, dans l'État du Kordofan du Nord, la distribution de 5 000 colis alimentaires destinés aux familles touchées par la guerre, dans le cadre de l'initiative « Madad Al-Soudan ».

L'opération, mise en oeuvre par l'organisation Igtiham pour le développement humain, s'inscrit dans la deuxième vague d'aide distribuée par l'organisation dans la région. Les colis contiennent divers produits alimentaires destinés à alléger les charges des ménages bénéficiaires.

La cérémonie de lancement a réuni le gouverneur de l'État, Abdel Khaliq Abdel Latif, le commissaire à l'aide humanitaire, le directeur exécutif par intérim de la localité de Sheikan, Ibrahim Huda, ainsi que plusieurs responsables.

Le gouverneur a salué les interventions humanitaires continues du Centre saoudien, soulignant que l'État accueille un grand nombre de déplacés et de résidents des zones rurales, ce qui nécessite un renforcement de l'aide.

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Il a exprimé sa gratitude au roi Salman, au prince héritier et au peuple saoudien pour leur soutien au Soudan, estimant que la région traverse une phase de relèvement qui requiert davantage de contributions pour améliorer les conditions de vie et permettre aux citoyens de reprendre une activité productive.