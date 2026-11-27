Dakar — L'exposition "Congrès 56", présentée au Musée des Civilisations noires de Dakar dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du premier congrès international des écrivains et artistes noirs, propose une immersion dans l'histoire de cette rencontre fondatrice de la pensée noire, à travers des archives et des documents audiovisuels."Cette exposition est une commémoration du premier congrès de 1956, qui a réuni les écrivains et artistes noirs à la Sorbonne, à Paris", a expliqué sa commissaire, Isabelle Ndiaye Sarr, doctorante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et fondatrice de la plateforme Black Pages Dakar.

Conçue dans le prolongement d'expositions organisées à Paris et à New York, "Congrès 56" a bénéficié d'un travail de documentation spécifique au Sénégal, notamment à travers la consultation des Archives nationales du Sénégal, des archives audiovisuelles de l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) et de ses fonds documentaires papier.

Cette démarche a permis d'apporter une dimension sénégalaise à cette initiative mémorielle internationale, en mobilisant des ressources documentaires conservées dans les institutions nationales.

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Le parcours scénographique invite les visiteurs à redécouvrir les figures intellectuelles et artistiques qui ont marqué ce rendez-vous historique, parmi lesquelles Alioune Diop, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop et James Baldwin.

"C'est vraiment une proposition pour entrer dans ce congrès", a souligné Mme Sarr, présentant l'exposition comme une invitation à "revisiter les débats et les grandes figures qui ont contribué à l'affirmation d'une pensée noire à l'échelle internationale".

L'une des particularités du dispositif repose sur la dimension sonore, avec la diffusion d'extraits des interventions prononcées lors du congrès de 1956.

Selon la commissaire, les organisateurs ont retrouvé un enregistrement d'environ neuf heures permettant de restituer une partie des prises de parole de cette rencontre.

Cette archive sonore donne ainsi aux visiteurs la possibilité d'entendre directement les voix des participants et de se rapprocher de l'atmosphère intellectuelle de l'époque.

Pensée comme une "balade dans le congrès", l'exposition entend faire de la mémoire un espace vivant de découverte et de dialogue entre les générations.

"C'est une invitation à retrouver la parole en commun", résume Mme Sarr.

Présentée au Musée des Civilisations noires jusqu'au 3 décembre, l'exposition accompagne le colloque international organisé du 26 au 28 novembre à Dakar autour du thème "Créations, corps, images et cosmologies", marquant les 70 ans de la rencontre historique de septembre 1956 à Paris.

Présentée au Musée des Civilisations noires jusqu'au 3 décembre, l'exposition accompagne le colloque international organisé du 26 au 28 novembre à Dakar autour du thème "Créations, corps, images et cosmologies", marquant les 70 ans de la rencontre historique de septembre 1956 à Paris.