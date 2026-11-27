Dakar — L'Union européenne (UE) a offert à 33 000 jeunes Sénégalais des services d'orientation visant à leur trouver un emploi, formé 3 000 volontaires pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, créé une centaine de centres de formation et généré 1 700 opportunités d'emplois au Sénégal, a indiqué, jeudi, à Dakar, sa représentante dans le pays, Aude Maio-Coliche.

L'initiative Global Gateway de l'UE "a permis de sensibiliser 33 000 jeunes à l'orientation professionnelle, de former 3 000 volontaires pour les JOJ, de créer une centaine de centres de formation et de générer 1 700 opportunités d'emplois réels", a-t-elle annoncé en discutant des principaux de partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne.

La délégation de l'UE au Sénégal veut vulgariser "cet héritage des JOJ" dans d'autres régions du Sénégal en misant sur l'initiative privée, selon Mme Maio-Coliche.

L'Union européenne déroule depuis 2021 son initiative Global Gateway, qui vise à mobiliser des fonds publics et privés dans des projets d'infrastructures en Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif de cette initiative devant prendre fin en 2027 est d'investir 500 millions d'euros (près de 328 milliards de francs CFA) dans plusieurs pays africains, selon son ambassadrice au Sénégal.

Il s'agit de subventions destinées à réaliser des investissements, à stimuler le secteur privé et à créer des emplois, a précisé Aude Maio-Coliche.

"Grâce à sa stratégie Global Gateway, Bruxelles utilise des fonds publics non remboursables pour en faire un levier financier servant à attirer les capitaux privés et les prêts à taux préférentiels des banques de développement, à l'image de la Banque européenne d'investissement et de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement)", a-t-elle expliquée.

L'Union européenne cherche, avec la stratégie Global Gateway, à ne plus recourir à la traditionnelle aide publique au développement, a dit Mme Maio-Coliche.

La nouvelle approche consiste à recourir au "co-investissement" et à la création de richesses, a-t-elle ajouté.

"Notre objectif est de financer des projets d'envergure dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et l'intégration régionale", a précisé l'ambassadrice de l'UE au Sénégal.

La délégation de l'Union européenne à Dakar accueille maintenant un hub régional chargé de piloter des projets dans six pays d'Afrique de l'Ouest, a-t-elle signalé.