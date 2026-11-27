Ziguinchor — Le septième colloque international du Laboratoire Sciences économies et sociales (LARSES) de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) s'est ouvert, jeudi, sur le thème "La jeunesse, dites-vous ? Penser les présents et les futurs des jeunesses africaines", a constaté l'APS.

"Nous venons de lancer le septième colloque international que nous organisons au niveau du laboratoire de recherche en Sciences économiques et sociales. Pour cette année spécifique, nous voulions parler de la jeunesse africaine", a dit le professeur Doudou Guèye, enseignant-chercheur au département de Sociologie de l'UASZ lors de la cérémonie d'ouverture.

Les échanges sont notamment axés sur la thématique suivante suivante : "La jeunesse dans le présent et aujourd'hui", mettant l'accent sur plusieurs aspects, notamment sa pluralité, sa particularité, sa singularité ou encore ses différences.

Le Pr Guèye a fait savoir que les organisateurs sont partis du constat que la jeunesse africaine est forte de 400 millions de membres, ce qui a poussé les initiateurs du colloque à échanger sur les spécificités de la jeunesse de chaque pays africain.

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"Il y a aussi des territorialités et des dynamiques qui s'opèrent, selon qu'on est jeune dans le monde rural ou celui urbain. Voilà autant de questionnements que nous convoquons. Parler de la jeunesse, c'est également convoquer l'âge et la temporalité", a dit le sociologue.

Selon lui, on ne peut pas mettre en place des politiques de jeunesse si on ne prend pas en compte certaines différences qu'on peut retrouver au sein d'un même pays.