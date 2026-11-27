Louise Pierrette Mvono, ministre gabonaise de la Planification et de la Prospective, a pris part au forum Ambition Africa 2026, qui s'est tenu à Paris les 24 et 25 novembre. Lors de la table ronde « Doing Business in Africa : les clés de la réussite dans un environnement pluriel », elle a présenté le Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030 comme le cadre de référence des investissements au Gabon.

« Faire des affaires en Afrique exige de comprendre une réalité plurielle : des marchés divers, des cultures différentes, des niveaux de développement inégaux, mais aussi un immense potentiel », a déclaré la ministre.

Elle a expliqué que le PNCD traduit en priorités d'action le projet de société du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon elle, ce projet s'appuie sur les préoccupations exprimées par les populations lors des déplacements du chef de l'État à travers le pays pendant la campagne. Les experts ont ensuite traduit ces orientations en objectifs et en indicateurs pour en suivre la mise en oeuvre.

Pourquoi le PNCD 2036-2030 va marcher ?

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La question de savoir pourquoi ce plan doit marcher, la membre du gouvernement gabonais a une énième fois répondu sans détour.

"Lorsque nous avons préparé le PNCD, l'une des questions était : nous avons eu plusieurs plans. Pourquoi c'est ce plan-là qui va marcher ? La réponse est simple : ce qui a fait que les autres plans ne fonctionnent pas, c'est que lorsqu'on a fini de faire le plan, on le met de côté.

Un opérateur économique arrive, il vous dit : « Quels sont vos besoins ? » Vous lui parlez de quelque chose que vous n'aviez même pas identifié avant". Et au bout de quelques années, on se retrouve avec plusieurs réalisations, mais l'impact n'y est pas.

Pour Madame Mvono, les autorités gabonaises ont pris le temps. Le Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pendant sa campagne, a parlé aux Gabonaises et aux Gabonais. Il a fait le tour du pays. C'est tout cela qu'il a mis dans son projet de société et que les experts ont traduit en plan de développement .

La clé de la réussite : ne pas changer de plan tout le temps

La ministre Mvono recommande de ne pas changer de plan tout le temps. Pour elle, un plan s'ajuste. "Si chaque fois qu'un opérateur vient vous voir, parce que vous avez un problème dans l'immédiat, vous oubliez la trajectoire que vous vous êtes donnée à long terme, ça va poser problème" soutient-elle. Elle insiste en affirmant que :

"L'une des clés de la réussite dans un environnement pluriel, c'est de garder le cap, tout en restant capable de s'ajuster. L'investisseur qui réussit en Afrique est celui qui comprend la vision à long terme du pays, qui s'inscrit dans ses priorités, et qui ne cherche pas à imposer un projet déconnecté des besoins réels des populations".

Pour le Gabon, Doing Business ne signifie pas seulement faciliter les procédures. C'est offrir un cadre prévisible, stable et lisible, où chaque projet contribue à la trajectoire nationale : diversification économique, industrialisation, création d'emplois, et amélioration des conditions de vie des populations.

Des partenariats qui créent de la valeur au Gabon

La ministre a invité les investisseurs à inscrire leurs projets dans les priorités du PNCD. La lisibilité de ces priorités doit permettre aux partenaires d'identifier les projets qui répondent aux besoins du pays, tandis que la stabilité des orientations leur donne un cadre pour investir dans la durée.

Le Gabon recherche des partenariats qui créent de la valeur localement et contribuent à la diversification de l'économie, à l'industrialisation et à la création d'emplois, avec pour finalité l'amélioration des conditions de vie des populations.