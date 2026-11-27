Le siège de l'usine CIMAF Gabon a accueilli ce jour le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la troisième ligne de production de ciment du pays.

Fruit d'une convention signée le 20 mars 2025 entre l'État gabonais et le groupe CIMAF. Cette nouvelle unité représente un investissement de 25 milliards de FCFA. Dotée d'un broyeur à ciment de nouvelle génération, cette installation industrielle de premier plan porte désormais la capacité de production annuelle de l'usine à 1 850 000 tonnes, contre 850 000 tonnes les années précédentes.

Cette hausse significative de la production permettra de couvrir durablement les besoins locaux, d'assurer la régularité de l'approvisionnement sur le marché et de soutenir la réalisation des grands chantiers d'infrastructures lancés à travers le territoire national.

Dans le prolongement de cette expansion, le groupe CIMAF ambitionne également de construire une usine de clinker à Ntoum. Ce projet d'envergure, dont l'investissement est estimé à 100 milliards de FCFA portera le taux de transformation locale du ciment de 10 % à 95 % et générera près de 1 400 emplois directs et indirects pendant la phase de construction.

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Dans un contexte où le gouvernement entend accélérer la transformation structurelle et industrielle du pays, le développement de ces infrastructures répond directement à la vision du Chef de l'État. Celle-ci s'articule autour de la création d'emplois pour les jeunes, du renforcement des compétences locales, de la nationalisation du circuit de distribution du ciment et de la réduction progressive des importations de ces matériaux essentiels à la construction.

Cette cérémonie doublement symbolique, qui marquait également le 10e anniversaire de la présence du groupe marocain en terre gabonaise, s'est déroulée en présence de nombreux invités de marque, parmi lesquels des membres du Gouvernement, des élus locaux, des représentants du Corps diplomatique et plusieurs dignitaires de la République.

Les honneurs militaires rendus au Chef de l'État, les allocutions circonstancielles, la présentation de la maquette de l'usine, la visite guidée des installations, le dévoilement de la plaque inaugurale ainsi qu'un cocktail ont constitué les principaux temps forts de cet événement.

Lors de leurs prises de parole, l'Ambassadeur du Royaume du Maroc et le PDG du Groupe CIMAF ont exprimé leur profonde gratitude au Chef de l'État pour la confiance accordée au groupe, saluant par la même occasion l'excellence de la coopération multisectorielle entre les deux nations.

Tout en louant la dynamique de développement impulsée par le Président de la République, ils ont réaffirmé leur plein engagement à accompagner la politique d'industrialisation du Gabon.