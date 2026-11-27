Plus de 20 000 cas de violences basées sur le genre (VBG) ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année 2026 en Ituri. Ce chiffre alarmant a été révélé par le chef de division provinciale du Genre, Famille et Enfant, à l'occasion du lancement, jeudi 26 novembre, des activités des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Selon les acteurs engagés dans cette lutte, la situation sécuritaire précaire qui prévaut dans plusieurs territoires de l'Ituri continue d'exposer davantage les femmes et les jeunes filles aux violences. Les conflits armés récurrents, les déplacements de populations ainsi que les répercussions de l'épidémie d'Ebola aggravent leur vulnérabilité.

Le chef de division provinciale du Genre, Jean-Marc Mazio, souligne notamment les conséquences sociales de la maladie sur les femmes guéries d'Ebola, souvent victimes de rejet et de stigmatisation au sein de leurs communautés.

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« Les femmes guéries qui rentrent à la maison subissent parfois des sentiments de méfiance. Il y a des femmes qui sont refoulées de leur foyer. On leur dit : "Vous êtes guéries d'Ebola, mais vous avez encore ce virus dans votre sang." C'est à ce niveau-là que nous devons comprendre qu'il y a un impact fort d'Ebola sur la vie de la femme », explique-t-il.

Face à cette situation, la Section d'appui à la justice de la MONUSCO accompagne les institutions congolaises dans la lutte contre les violences sexuelles. Son action vise notamment à soutenir l'identification des auteurs et leur traduction devant les juridictions compétentes.

La capitaine Mariana Kandé, officière à la Section d'appui à la justice de la MONUSCO à Bunia, réaffirme cet engagement :

« Nous sommes là pour appuyer la justice dans ce sens, apporter tout notre appui à la justice congolaise pour pouvoir non seulement identifier les auteurs de ces actes, mais aussi les conduire jusqu'à leur jugement, pour que justice soit faite ».

À travers les 16 jours d'activisme, les autorités provinciales, la MONUSCO et les organisations de la société civile entendent renforcer les actions de prévention, améliorer la protection des survivantes et favoriser leur accès à la justice. Un défi qui, selon les acteurs impliqués, nécessite l'engagement de l'ensemble de la société.