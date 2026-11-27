À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre, des femmes de Bandundu, dans la province du Kwilu, ont été sensibilisées mercredi 26 novembre à la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).

Cette activité a été animée par Ismaëlle Bilwi, militante des droits humains et présidente du Noyau dynamique femme (NDF) dans la province du Kwilu. Elle a plaidé auprès des autorités compétentes pour un renforcement de la protection des droits des femmes ainsi que pour la sanction des auteurs de violences, afin de garantir la sécurité et la dignité des femmes au sein de la communauté.

Au cours de cette séance de sensibilisation, Ismaëlle Bilwi a également insisté sur l'importance de l'implication des femmes dans la sensibilisation communautaire et la dénonciation des atteintes à leurs droits. Elle a exhorté les victimes de violences à briser le silence et à se tourner vers les structures compétentes pour obtenir assistance et protection.

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Selon elle, la célébration du 25 novembre marque aussi le lancement de la campagne mondiale des « 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre », une initiative visant à mobiliser l'ensemble de la société pour prévenir et éliminer les violences faites aux femmes et aux filles.

Le Noyau dynamique femme de Bandundu est une structure issue de la Commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de Kenge. L'organisation oeuvre notamment pour la promotion de la justice sociale, la défense des droits humains et la protection des droits des femmes.