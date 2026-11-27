La RDC va de nouveau suspendre, à partir du 30 novembre 2026, ses exportations de cobalt. La mesure concerne aussi bien les mines industrielles que les exploitations artisanales. Les opérateurs miniers ont jusqu'au 29 novembre pour terminer leurs expéditions du mois. Passé ce délai, la mesure va s'appliquer aux cargaisons déjà autorisées qui n'auront pas été exportées.

Dans son communiqué du 23 novembre 2026, l'Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (ARECOMS) motive sa décision par la baisse significative et persistante des cours de cobalt sur le marché mondial.

L'ARECOMS constate le ralentissement de la consommation du cobalt au niveau mondial, l'augmentation des stocks de cobalt ainsi que les pratiques spéculatives sur le marché.

Selon la même source, cette mesure urgente de suspension des exportations de cobalt a pour objectif de faire face à la surabondance de l'offre sur le marché international et de favoriser le rééquilibrage durable du marché.

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L'ARECOMS souligne que la période de suspension sera mise à profit pour procéder à un ajustement du mécanisme d'allocation des quotas qu'elle a établi.

En juin 2026, la tonne de cobalt se négociait autour de 55 900 dollars américains en moyenne sur le marché mondial contre environ 33 500 dollars aujourd'hui. Le régulateur promet de réexaminer la mesure après quatre mois. La reprise des exportations dépendra d'une nouvelle décision, souligne l'autorité de régulation ARECOMS.

Samedi 22 février 2025, la RDC avait suspendu ses exportations du cobalt, pour une durée de quatre mois, afin de maîtriser l'excédent sur le marché international. Cette mesure avait été prolongée, samedi 21 juin, pour trois mois.