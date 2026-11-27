Tambacounda — La campagne WALLU, prévue dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, a été lancée jeudi à Tambacounda (est), en vue de promouvoir des échanges directs avec les femmes, les filles, les jeunes, les familles, les leaders communautaires et les autorités administratives et territoriales.

La cérémonie de lancement a été présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, en présence de Mame Diarra Ndiaye Sobel, présidente exécutive de Solidarité Active, maîtresse d'oeuvre de cette initiative.

Sur le thème mondial "Tous Unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles : garantir la justice, protéger les survivantes, mettre fin à l'impunité", cette campagne va se dérouler du 25 novembre au 10 décembre 2026.

"De la protection immédiate à la sécurité durable : garantir aux femmes et aux filles la justice, la dignité et le pouvoir d'agir" est la déclinaison stratégique de cette thématique par Solidarité Active.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La campagne itinérante se déploie dans cinq régions (Tambacounda, Dakar, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor), le lancement étant prévu à Tambacounda et la clôture nationale à Dakar.

"La campagne WALLU fait partie des programmes phares de Solidarité Active pour la prévention des violences et la protection des femmes et des filles. Cette activité annuelle se déroule, cette année, dans le cadre du Programme 'Naataange jëg jëf', mis en oeuvre dans la région de Tambacounda et à Dakar", a déclaré Mame Diarra Ndiaye Sobène, présidente exécutive de Solidarité Active

Selon elle, cette campagne sera une occasion pour inviter les femmes à dire non à l'impunité en les invitant à travailler pour une indépendance financière.

"Au niveau de Solidarité Active, nous avons une doctrine d'action, parce que nous pensons que pour protéger les femmes et les filles de façon durable contre toutes les formes de violence, il faut qu'elles soient économiquement et intellectuellement autonomes", a-t-elle expliqué.

"L'atteinte de ces objectifs passe par des programmes d'autonomisation économique que nous appelons à travers une transition économique, le renforcement du pouvoir économique des femmes, mais aussi à travers des programmes d'éducation et d'accompagnement, mais surtout de maintien des filles à l'école, parce que dans une région comme celle de Tambacounda, à l'instar des autres régions du sud, le maintien des filles à l'école est une question cruciale", a-t-elle ajouté.

Cette campagne s'articulera autour d'actions de proximité visant à éveiller les consciences et à renforcer les capacités des communautés.

Elle prévoit notamment l'organisation de causeries communautaires et de dialogues intergénérationnels portant sur les violences, les droits et les mécanismes de protection, ainsi que la mobilisation des hommes et des garçons en tant qu'acteurs clés de prévention et de transformation des normes sociales.

Sur le plan économique et agricole, l'initiative mettra l'accent sur la valorisation des activités des femmes, des coopératives et des GIE.

Elle encouragera également la souveraineté alimentaire à travers la sensibilisation à la production et à l'utilisation des biofertilisants locaux, tout en favorisant le dialogue communautaire et institutionnel sur l'accès des femmes à la terre, aux intrants, au financement et aux marchés.

Un volet institutionnel et d'assistance directe sera déployé grâce à des séances d'information et d'orientation juridique et psychosociale menées avec les services et professionnels compétents.

Des rencontres avec les autorités administratives, judiciaires et territoriales permettront d'identifier les obstacles à la protection des femmes et des filles et les réponses à apporter.

Lors de cette campagne, une attention particulière accordée aux adolescentes, aux femmes économiquement vulnérables, aux femmes vivant avec un handicap et aux personnes confrontées à des obstacles multiples dans l'accès aux services.