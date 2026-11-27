Inclusion financière, mobilisation de ressources nouvelles, gouvernance et maîtrise des risques. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh DIBA, a ouvert, ce jeudi 26 novembre, la première édition du Forum international sur la finance islamique ((FIFIS 2026), initiée par la Banque islamique du Sénégal (BIS), en souhaitant que celle-ci serve le financement de l'économie réelle.

Cheikh DIBA , ministre de l'Économie, des Finances et du Plan

« Il ne s'agit pas seulement de développer de nouveaux instruments financiers, mais surtout de faire en sorte que ceux-ci répondent concrètement aux besoins de financement de nos économies et de nos populations », a déclaré le ministre de l'Economie, des finances et du Plan, Cheikh DIBA, devant environ 300 participants.

Cela se passe à Dakar, où se tient depuis hier, mercredi, le Forum international de la finance islamique (FIFIS 2026) sous l'égide de la Banque Islamique du Sénégal (BIS).

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L'ambition du ministre rejoint justement les orientations défendues par la BIS, première banque entièrement islamique de l'UEMOA. Sa directrice générale, Aminata Faye Seck, a plaidé pour des produits financiers mieux adaptés aux besoins des ménages et des entreprises, afin de renforcer leur contribution à l'activité économique.

Selon elle, « la banque a injecté environ 1 200 milliards de FCFA de financements directs dans l'économie sénégalaise », ce qui la placerait au troisième rang en matière de financement de l'économie.

Elle souligne également que la banque occupe la troisième place en matière de financement de l'économie, mettant en avant le mécanisme de la Mourabaha (contrat d'achat-revente avec marge) qui, selon elle, « permet notamment de financer l'acquisition d'équipements et de renforcer les capacités de production des entreprises. »

Un marché des sukuk encore dominé par les États

Dans son adresse, le ministre a rappelé qu'en matière de financement islamique, le Sénégal a « ouvert la voie » en 2014 avec le premier sukuk de l'Union, d'un montant de 100 milliards de FCFA. Depuis, cinq sukuk émis par la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, pour un total de 766 milliards de FCFA, ont été admis à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). En 2023, les organes communautaires ont adopté un cadre réglementaire complet pour les véhicules d'émission et les organismes de placement collectif islamiques.

Cheikh Diba constate toutefois que ce marché « demeure encore largement dominé par les émissions souveraines ». L'émergence d'émetteurs privés solides constitue selon lui un défi majeur pour approfondir le marché et diversifier ses intervenants.

Cependant, le Sénégal entend poursuivre la diversification de ses instruments de financement : une nouvelle émission de sukuk est inscrite dans son plan de financement. Une opération qui, selon le ministre, « suscitera à coup sûr l'appétit et l'intérêt des investisseurs ».

Ce d'autant plus que la BCEAO a élaboré un guide de gouvernance charaique que le ministre voit comme « une avancée notable », qui s'ajoute aux adaptations réglementaires de ces dernières années.

Ce référentiel s'appuie sur les normes de gouvernance et d'audit de l'AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Il reprend aussi les principes de l'Islamic Financial Services Board (IFSB) sur la gouvernance charaique. Selon le ministre, cette démarche renforce « la transparence et la crédibilité des institutions de finance islamique » et favorise l'harmonisation des pratiques au sein de l'Union.

Triptyque salvateur

Dans la dynamique de développement de la finance islamique au Sénégal, le ministre Cheikh DIBA a dégagé trois priorités :

L'inclusion financière. L'accès aux services financiers reste un enjeu pour une grande partie de la population, notamment les femmes, les jeunes, les entrepreneurs et les habitants des territoires mal desservis. « La finance islamique peut contribuer à lever certains obstacles à l'accès au financement en proposant des produits adaptés aux besoins des populations et conformes à leurs convictions éthiques et religieuses », a souligné Cheikh Diba.

Il a invité les établissements à innover, à diversifier leurs offres et à tirer parti du numérique. Les futurs pôles territoriaux de développement auront besoin, selon lui, d'une offre de financement « large, variée, adaptée et accessible ».

La mobilisation de ressources nouvelles. Cheikh DIBA voit dans les sukuk un instrument pertinent pour financer les infrastructures et les projets structurants. Mais, soutient-il : « le potentiel des sukuk ne doit pas se limiter au financement des besoins des États » : pour le ministre, entreprises privées et institutions financières doivent aussi se les approprier. Concrètement, il a plaidé pour des passerelles avec la finance verte, les sukuk verts constituant « un trait d'union entre ces deux finances », par exemple pour les énergies renouvelables et l'électrification solaire. L'objectif est d'attirer davantage d'investisseurs, y compris du Moyen-Orient.

Gouvernance et maîtrise des risques. La conformité aux principes de la finance islamique doit être garantie par des mécanismes de gouvernance charaique crédibles et une information financière fiable. Aussi, le ministre a-t-il rappelé que « la diversification des instruments de financement public doit s'inscrire dans une gestion rigoureuse et soutenable des finances publiques ».

En félicitant la directrice générale de la BIS pour l'initiative du FIFIS 2026 ainsi que ses prédécesseurs, dont les efforts ont, selon lui « fortement contribué à l'éclosion de la finance islamique au Sénégal et dans la sous-région », Cheikh DIBA a souhaité que cette première édition marque « une nouvelle étape dans la consolidation de notre écosystème régional » et dans le rayonnement du Sénégal comme acteur de la promotion de cette finance.

Trois panels au programme

Les travaux de cette édition du FIFIS s'articulent autour de trois panels. Le premier dresse l'état des lieux de l'écosystème et explore les innovations digitales comme levier d'inclusion financière. Le deuxième porte sur le financement de l'économie réelle : agriculture, petites et moyennes entreprises et grands projets d'infrastructure. Le troisième aborde les marchés de capitaux islamiques, les alternatives aux bons du Trésor et la mobilisation des ressources dans l'espace monétaire.