Depuis 2014, les sukuk ont surtout servi à financer les États de l'Union. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh DIBA, veut changer la donne. À l'ouverture de la première édition du Forum international sur la finance islamique du Sénégal (FIFIS 2026), organisée jeudi au King Fahd Palace par la Banque islamique du Sénégal (BIS), il a appelé les entreprises privées à s'approprier ces instruments.

« Le potentiel des sukuk ne doit pas se limiter au financement des besoins des États », selon Cheikh DIBA, ministre de l'Economie, des finances et du Plan. « Nous devons également encourager l'appropriation par les entreprises privées, les institutions financières et les autres acteurs économiques disposant de projets viables. »

Le Sénégal a lancé le premier sukuk de l'Union en 2014, pour 100 milliards de FCFA. Depuis, cinq sukuk émis par la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, pour un total de 766 milliards de FCFA, ont été admis à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) avec un dénominateur commun : l'émetteur est un État. Le marché régional « demeure encore largement dominé par les émissions souveraines », reconnaît le ministre.

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Pour lui, l'émergence d'émetteurs privés solides est désormais « un défi majeur » pour donner de la profondeur au marché et diversifier ses intervenants.

L'État ne se retire pas pour autant. Une nouvelle émission de sukuk est inscrite dans le plan de financement du Sénégal, une opération qui « suscitera à coup sûr l'appétit et l'intérêt des investisseurs », selon Cheikh Diba. Le message est plutôt que le souverain ne doit plus être seul.

Sukuk ?

Pour rappel, le sukuk est un instrument de financement islamique souvent présenté comme l'équivalent d'une obligation classique. Le sukuk est un titre financier qui représente une participation dans la propriété d'un actif, dans son usufruit, dans un projet ou dans une activité économique.

Contrairement à une obligation classique, qui matérialise une créance rémunérée par des intérêts, le sukuk repose sur un mécanisme de financement conforme aux principes de la finance islamique, notamment l'interdiction du riba (intérêt).

L'investisseur reçoit une rémunération liée aux revenus générés par les actifs ou les opérations financés.

Un État souhaite mobiliser 100 milliards de FCFA pour financer une infrastructure. Il met en place une structure dédiée (SPV) qui émet des sukuk auprès des investisseurs. Les fonds collectés financent l'acquisition ou la mise à disposition d'un actif, par exemple une infrastructure et les revenus issus de cet actif servent à rémunérer les détenteurs de sukuk.

À l'échéance, le mécanisme contractuel prévoit le remboursement du capital ou le transfert de propriété, selon la structure retenue.

Trois conditions

Pour que la mayonnaise prenne, le ministre a détaillé trois conditions pour que des entreprises lancent leurs propres sukuk. Il faut d'abord faire émerger des émetteurs crédibles. Il faut ensuite améliorer la qualité des projets présentés aux investisseurs. Il faut enfin simplifier les modalités de structuration des opérations.

Le cadre juridique existe déjà. En 2023, les organes communautaires ont adopté une réglementation complète pour les véhicules d'émission et les organismes de placement collectif islamiques. Il reste à la faire vivre au-delà des Trésors publics.

Cheikh Diba a donc appelé les acteurs publics et privés à renforcer leur dialogue « afin d'identifier les contraintes qui freinent encore l'expansion de cette activité » et d'y apporter des réponses concrètes.

Sukuk verts, porte d'entrée

Dans son plaidoyer, le ministre Cheikh DIBA voit dans les sukuk verts une porte d'entrée naturelle pour le privé. Ils forment selon lui « un trait d'union » entre finance islamique et finance verte, qui partagent des valeurs de responsabilité et de durabilité. Les énergies renouvelables, l'électrification solaire et les infrastructures durables sont les secteurs cités.

L'enjeu est aussi d'attirer des capitaux étrangers, « y compris ceux du Moyen-Orient ». Pour cela, les marchés de l'Union doivent proposer des opportunités d'investissement « suffisamment structurées, transparentes, lisibles », a insisté Cheikh Diba.

Cette ouverture servirait aussi l'inclusion financière. Le ministre a cité les femmes, les jeunes et les entrepreneurs des territoires mal desservis parmi ceux qui ont le plus de mal à se financer. Les futurs pôles territoriaux de développement auront besoin, selon lui, d'une offre de financement « large, variée, adaptée et accessible ».

Côté banques, la mourabaha au service des entreprises

Sans attendre les émissions privées, la BIS (Banque Islamique du Sénégal) finance déjà les entreprises par le crédit bancaire islamique. Sa directrice générale, Aminata Faye Seck, a revendiqué environ 1 200 milliards de FCFA de financements directs à l'économie sénégalaise. Ce volume place l'établissement au troisième rang national pour le financement de l'économie.

La DG a mis en avant la mourabaha. Dans ce montage, la banque achète un bien, par exemple une machine, puis le revend à l'entreprise avec une marge fixée dès le départ. L'outil permet aux PME de s'équiper et d'augmenter leur production sans recourir à un prêt à intérêt. C'est sur ce mécanisme que reposait déjà la ligne de 40 millions de dollars accordée à la BIS par la Société financière internationale (IFC) en octobre 2025 pour les petites entreprises.

Garde-fous exigés, alternatives aux bons du Trésor

L'ouverture au privé s'accompagne toutefois d'exigences et le ministre ne s'y trompe pas en demandant des mécanismes de contrôle crédibles, une information financière fiable et la protection des investisseurs. Cette exigence de responsabilité doit guider, selon lui, tous les acteurs, « qu'ils interviennent dans le financement public ou privé ».

La question sera au coeur du troisième panel du forum, consacré aux marchés de capitaux islamiques et aux alternatives aux bons du Trésor. Les deux autres portent sur l'écosystème et le numérique, puis sur le financement de l'économie réelle : agriculture, PME et grandes infrastructures.