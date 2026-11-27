Les indicateurs d'activité des sociétés cotées, sur les 9 premiers mois de l'année 2026, font ressortir un revenu global en hausse de 4,2% par rapport à la même période de l'année 2025, pour atteindre 19,2 milliards de dinars contre 18,5 milliards de dinars, a indiqué l'équipe dirigeante de la Bourse de Tunis dans une note élaborée à partir de ces indicateurs.

Selon les responsables de cette Bourse, 64% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 46 sur 72, ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à la même période de l'année précédente. « La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20 s'élève à 12,7 milliards de dinars (ou 66% du revenu global), est en hausse de 3,9% par rapport à la même période de l'année écoulée », ont laissé entendre les dirigeants de la Bourse de Tunis.

Selon eux, concernant le secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 5 747 millions de dinars (MD) durant les 9 premiers mois de l'année 2026, contre 5 434MD sur la même période de l'année 2025, soit une progression de 5,8%.

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De son côté, le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 4,2% durant cette période par rapport à la période similaire en 2025, pour atteindre 455MD contre 437MD.

De l'avis toujours des responsables de la Bourse de Tunis, le secteur financier a notamment profité de l'augmentation de l'activité des 7 compagnies d'assurances cotées qui ont émis des primes pour un montant global de 1 518MD contre 1 372MD, soit une évolution de 10,6%. « Dans son ensemble, analysent les dirigeants de la Bourse, le secteur financier, a progressé de 6,5% durant les 9 premiers mois de l'année 2026, avec un revenu global de 7 758MD contre 7 282MD durant la même période l'année 2025. »

Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l'agroalimentaire (Délice Holding, Poulina Group Holding et la SFBT) a progressé de 3,9% pour atteindre 5 007MD contre 4 818MD durant la même période de l'année 2025. Dans le même sillage, le chiffre d'affaires global cumulé des quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) a diminué de 6,0% au 30 septembre 2026 pour se situer à 1 049MD contre 1 116MD durant la même période de l'exercice 2025.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d'affaires global des deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) s'est amélioré durant les 9 premiers mois de l'année 2026 par rapport à la même période en 2025, pour atteindre 1 616MD contre 1 491MD, soit une évolution de 8,4%.

Concernant les autres Secteurs, les dirigeants de la Bourse de Tunis signalent que six ont réalisé des performances positives. Les meilleures performances reviennent au secteur Télécommunication avec 15,2% et au secteur Industries avec 7,7%. La contre-performance a touché le secteur Matériaux de Base avec -21,5%, le secteur Santé avec -10,2% et le secteur pétrole et gaz avec -9%.

Sur les 11 sous-secteurs (hors voyage et loisirs), sept ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent aux Assurances avec 10,6%, suivi par Bien et services industriels avec 8,3%, et Bâtiment et Matériaux de construction avec une performance de 6,6%.

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par SITS (+307,8%), SIPHAT (+39,2%), SOTUVER (+31,2%) et BH ASSURANCE (+25,5%).

Les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par des entreprises qui appartiennent à différents secteurs, les plus marquées concernent ESSOUKNA (-40,2%), ALKIMIA (-39,6%), NEW BODY LINE (-32,6%) et CELLCOM (-32,1%).

Pour ce qui est de l'évolution des indices, la note de la Bourse de Tunis indique que le TUNINDEX, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré une progression de 36,70% au 30 septembre 2026 contre une hausse de 24,62% durant la même période de 2025. L'indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une hausse de 34,68% contre une progression de 26,43% durant la même période de l'année 2025.

Onze des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du troisième trimestre 2026. Les meilleures performances ont concerné l'indice Assurances avec 50,89%, l'indice Service Financier avec 49,76%, et de Services aux Consommateurs avec 42,52%. En revanche, seul l'indice Produits Ménagers et de Soin Personnel a connu une baisse de 9,68%.