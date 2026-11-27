À 40 ans, Balla Gaye 2 (Ecole de lutte Balla Gaye) défend un héritage bâti en 21 ans de compétition et un palmarès prestigieux. À 29 ans, Ada Fass (Ecurie Fass-Benno), fort de neuf saisons dans l'arène, rêve de franchir un nouveau cap en faisant tomber l'un des monuments de la lutte. Âge, expérience, combats, victoires, défaites et titres : les chiffres illustrent deux trajectoires diamétralement opposées, avant la confrontation de ce dimanche 29 novembre.

L'affiche entre Balla Gaye 2 et Ada Fass du 29 novembre 2026 dépasse le simple cadre d'un combat de lutte. Elle oppose deux générations, deux parcours et deux ambitions. D'un côté, le « Lion » de Guédiawaye, ancien « Roi des arènes » et « Empereur », qui a marqué plusieurs décennies de la lutte sénégalaise avec frappe. De l'autre, Ada Fass, l'un des visages montants de l'arène, déterminé à bousculer la hiérarchie. Les statistiques donnent un avantage considérable au premier, mais elles ne préjugent pas de l'issue du combat.

Né en 1986, Omar Sakho dit Balla Gaye 2 affiche 40 ans, contre 29 pour Adama Corera dit Ada Fass, né en 1997. Onze années séparent donc les deux adversaires. Un écart qui met en évidence deux réalités : l'expérience et le vécu du côté du fils de Double Less, la jeunesse et la fraîcheur physique chez son challenger. Cette différence se retrouve également dans la longévité sportive. Balla Gaye 2 a effectué ses débuts en lutte avec frappe le 2 janvier 2005, contre Samba Laobé.

Depuis, il a traversé plusieurs générations de champions et affronté les plus grands noms de l'arène, notamment Yékini, Tyson, Modou Lô, Eumeu Sène, Bombardier, Gris Bordeaux et Tapha Tine. Ada Fass, lui, a fait ses premiers pas le 26 mars 2017 face à Yéri, qu'il avait battu. En neuf années de compétition, le sociétaire de Fass-Benno a progressivement gravi les échelons pour s'installer parmi les lutteurs les plus en vue de sa génération. Douze années séparent ainsi les deux protagonistes en termes de durée de carrière.

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Combats et victoires : L'expérience du lion

Le nombre de combats disputés confirme cette différence de vécu. Balla Gaye 2 totalise 30 sorties dans l'arène, contre 18 pour Ada Fass, soit douze de plus. Une expérience qui lui a permis de se frotter à différents styles d'adversaires, de gérer les grands rendez-vous et de traverser aussi bien les périodes de domination que les moments difficiles. Au chapitre des victoires, le « Lion » conserve également une avance, avec 23 succès contre 14 pour son adversaire.

Neuf victoires séparent les deux lutteurs. Le palmarès de Balla Gaye 2 est particulièrement marqué par des succès de prestige contre Modou Lô, Yékini, Tyson, Balla Bèye 2, Gris Bordeaux et Tapha Tine. Ada Fass n'est cependant pas en reste. Ses victoires sur Zoss, Gouye Gui, Liss Ndiago et Eumeu Sène ont contribué à asseoir sa réputation et à renforcer sa place dans la hiérarchie. Mais dominer Balla Gaye 2 aurait une portée particulière : ce serait une belle performance et un signal fort envoyé à l'ensemble de l'arène.

Défaites : Sept revers contre quatre

Les défaites constituent un autre indicateur de comparaison. Balla Gaye 2 en compte sept, contre quatre pour Ada Fass. Le nombre plus élevé de revers du premier s'explique aussi par la durée de sa carrière et le volume de ses combats. Le fils de Double Less a été battu par Issa Pouye, Eumeu Sène (deux fois), Bombardier (deux fois), Boy Niang 2 et Siteu. Ada Fass, pour sa part, s'est incliné face à Thiatou Baye Pathé, Onde le Fou, Zarco et Lac de Guiers 2. Ces chiffres rappellent que les deux lutteurs ont déjà éprouvé les exigences du haut niveau.

Ils montrent également qu'aucun statut ni aucun palmarès ne met un champion à l'abri d'un revers. C'est au chapitre des grandes distinctions que la différence apparaît le plus nettement. Balla Gaye 2 compte trois consécrations majeures, tandis qu'Ada Fass n'a pas encore remporté de titre comparable. Le premier grand sacre du « Lion » remonte à la saison 2006-2007, lors du Championnat de lutte avec frappe (Claf) organisé par Gaston Productions. Il avait réalisé un parcours sans faute en dominant successivement Coly Faye, Ousmane Diop, Issa Pouye et Mbaye Diouf.

Mais son exploit le plus marquant reste la conquête du titre de « Roi des arènes ». Le 22 avril 2012, au stade Demba Diop, il avait détrôné Yékini, jusque-là invaincu depuis plusieurs années. Une victoire historique qui l'avait propulsé au sommet de la lutte sénégalaise. Douze ans plus tard, le 21 juillet 2024, Balla Gaye 2 a enrichi son palmarès en dominant Tapha Tine pour décrocher le titre d'« Empereur des arènes ».

Une nouvelle consécration qui conforte sa place parmi les grandes figures de la discipline. Pour Ada Fass, la conquête des titres prestigieux reste un objectif. À 29 ans, le lutteur de Fass-Benno est encore en train de construire sa carrière. Une victoire contre Balla Gaye 2 constituerait donc un tournant décisif et nourrirait ses ambitions de conquérir le titre de « Roi des arènes ».